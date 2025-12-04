În privința utilizării telefoanelor în școli, ministrul Educației și Cercetării a transmis că România a adoptat deja reguli clare: acestea sunt interzise în timpul orelor, dar pot fi folosite în scop educațional, cu acordul profesorului.

În ceea ce privește utilizarea telefoanelor în școli, Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, a amintit că România a adoptat deja reguli clare: acestea sunt interzise în timpul orelor, dar pot fi folosite în scop educațional, cu acordul profesorului. Ministrul a apreciat această abordare drept una ponderată și a sugerat că același principiu ar trebui aplicat și în discuțiile despre rețelele sociale.

„Diverse țări au luat măsuri pentru a interzice telefoanele mobile, noi am luat măsurile așa cum trebuie, în timpul orelor telefoanele sunt interzise, pot fi însă utilizate în scop educațional cu acordul profesorului, deci am avut o atitudine ponderată și asta aș recomanda și în ceea ce privește rețelele de socializare”, a încheiat Daniel David.

Ministrul Educației Daniel David a explicat că interzicerea rețelelor sociale nu reprezintă o soluție pentru protejarea copiilor și adolescenților, subliniind că tehnologia este parte inevitabilă a vieții moderne. El a susținut necesitatea unui control parental adecvat și a avertizat că limitările excesive pot deveni contraproductive. În același timp, a atras atenția că lipsa expunerii controlate la mediul online poate lăsa tinerii în urmă într-o lume digitalizată.

David a transmis că vede controlul parental drept soluția esențială în gestionarea accesului tinerilor la mediul digital, în special pentru cei trecuți de 14 ani. El a afirmat că interdicțiile directe ar putea determina adolescenții să găsească metode de a ocoli restricțiile, ceea ce ar complica și mai mult situația. Din perspectiva sa, părinții și educatorii trebuie să ofere îndrumare și limite clare, nu să adopte măsuri drastice.

„Trăim o revoluție industrială. Tehnologia este aici să rămână. Eu evit întotdeauna interdicțiile, sunt însă pentru controlul lor. Noi suntem măsura acestei tehnologii, deci hai să o folosim bine.Aș încuraja mai degrabă controlul parental, care este mult mai util, mai ales pentru adolescenți, deci pentru cei peste 14 ani.Dacă începi să interzici lucruri copiilor care sunt în faza de adolescență, tare mă tem că vor găsi căi ascunse părinților pentru a ajunge totuși acolo. Nu sunt împotrivă, doar că spun să gândim de două ori”, a explicat ministrul Educației la Digi24.

Daniel David a avertizat și că tinerii care nu au contact cu internetul și rețelele sociale într-un mod controlat riscă să fie dezavantajați în actuala etapă de transformare tehnologică.Acesta a punctat că lipsa expunerii echilibrate poate conduce la decalaje semnificative într-o perioadă în care competențele digitale devin fundamentale.Totodată, el a atras atenția că nici expunerea excesivă nu este benefică și că este nevoie de o abordare echilibrată, fără excese și fără decizii luate din teamă.