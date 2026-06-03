Moment plin de emoție și bucurie duminica trecută în localitatea Bădăcin. Comunitatea locală s-a unit pentru a marca începutul unui proiect de suflet: sfințirea pietrei de temelie pentru viitoarea căsuță tradițională din sat. Inițiativa aparține tinerilor voluntari din cadrul Asociației Culturale Bădăcin, care își propun să salveze și să ducă mai departe valorile locale. Proiectul se bazează exclusiv pe muncă voluntară și pe sprijinul fiilor satului.

Duminică, 31 mai, comunitatea din Bădăcin a făcut primul pas concret spre revitalizarea tradițiilor locale. Tinerii din asociație, alături de localnici și invitați, au participat la slujba religioasă de sfințire a pietrei de temelie pentru o căsuță tradițională.

Atmosfera a fost una caldă și plină de speranță, demonstrând că valorile rurale sunt încă prețuite. După momentul religios, sărbătoarea a continuat la Căminul Cultural, unde cei prezenți s-au bucurat de un spirit autentic de comuniune românească.

Pentru ca această primă etapă să devină realitate, mai mulți fii ai satului s-au mobilizat și au donat gratuit materialele necesare. Printre cei care au asigurat fierul, pietrișul și betonul pentru fundație se numără Vlăduț Făgărășan, Dan Pop și Adi Făgărași, prin Tur Cento Trans.

Șantierul nu se oprește însă aici. Organizatorii au anunțat că, în această vară, Bădăcinul va găzdui o tabără studențească. Tinerii veniți din alte centre universitare vor munci cot la cot cu voluntarii locali pentru ridicarea construcției și deprinderea tehnicilor tradiționale.

Acest proiect reprezintă o componentă vitală pentru întreaga comunitate rurală, demonstrând că păstrarea tradițiilor nu înseamnă doar conservarea trecutului, ci și construirea unui viitor sustenabil prin realizarea unei structuri autentic ecologice, ridicată din materiale naturale, prin tehnici ancestrale și prin puterea solidară a muncii voluntare.