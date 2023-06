TenarisSilcotub, producător român de țevi fără sudură de diametre mici, continuă implicarea în comunitate printr-un nou program de educație complementară, Programul Tehnic Roberto Rocca de învățare non-formală, dedicat elevilor din clasa a XI-a de la liceele tehnice, drept activitate suplimentară după școală.

Silcotub S.A. este cel mai important producător român de țevi fără sudură de diametre mici și, din 2004, face parte din compania Tenaris – lider mondial în producția și furnizarea de produse tubulare și servicii conexe pentru industria energetică, industria auto, sectorul de petrol și gaze și multe alte aplicații industriale.

Compania este prezentă în 9 orașe din România și operează unități de producție complet integrate, de la colectarea și pregătirea fierului vechi în Popești-Leordeni, Brașov și Iernut, la elaborarea oțelului în Călărași și realizarea de produse tubulare cu valoare adăugată mare la Zalău. De asemenea, o fabrică de prăjini de pompare în Câmpina și un centru de servicii în Ploiești completează portofoliul de produse pentru clienții din industria de petrol și gaze.

Prin programele de dezvoltare socială, compania investește în educație, sănătate și cultură. TenarisSilcotub continuă programele de educație tehnică: Prima grupă de elevi de clasa a XI-a din Sălaj a absolvit Programul Tehnic Roberto Rocca.

„Promovăm un tip diferit de învățare axat pe investigație și experimentare, cu reprezentarea concretă a principiilor de matematică și fizică în viața de zi cu zi. În plus, familiarizăm participanții cu conceptele de bază ale sănătății și securității în muncă și protecției mediului, valori importante pentru mediul industrial actual. Feedbackul elevilor ne confirmă că prin acest program contribuim la dezvoltarea lor spre o carieră tehnică”, a declarat Codruța Hodrea, Manager Relația cu Comunitatea.

Programul Tehnic Roberto Rocca, alături de programul de burse pentru liceeni și programul de practică industrială derulate de TenarisSilcotub, sunt menite să susțină elevii pasionați de domeniul tehnic din comunitate, să completeze cunoștințele pe care aceștia le primesc în școală și să coreleze educația formală cu realitățile vieții profesionale.

Prima grupă de absolvenți ai programului a inclus elevi din clasa a XI-a de la patru licee tehnice partenere din județul Sălaj, interesați să urmeze o carieră tehnică. „Mi-a plăcut foarte mult programul. Încă de la început am avut ocazia să învățăm într-un mod unic, și anume făcând experimente și testând teoriile din fizică și matematică. Modul de predare a fost unul foarte interactiv, iar discuțiile cu profesorii au fost prietenoase și deschise. Am învățat multe și despre protecția mediului, iar acum știu cum să reciclez responsabil. Cu siguranță tot ce am învățat în acest program, voi putea pune în practică”, a spus David, participant la program.

„Am colaborat excelent cu ceilalți membri ai echipei, iar tutorii mereu ne-au susținut și ne-au ajutat cu sfaturi și explicații. Cred, de asemenea, că programul m-a ajutat să înțeleg mai bine ce vreau să fac din punct de vedere profesional. Aș recomanda tuturor elevilor acest program, pentru că îți oferă o nouă perspectivă asupra muncii în acest domeniu”, completează colegul său, Sebastian.