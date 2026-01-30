Tensiunile din coaliția de guvernare au escaladat după declarațiile premierului Ilie Bolojan privind posibilitatea formării unui guvern minoritar. Acestea au determinat reacții dure din partea Partidului Social Democrat. Adrian Câciu spune că România ar putea ajunge la alegeri anticipate în eventualitatea în care Guvernul Bolojan ar cădea.

Adrian Câciu, deputat PSD și fost ministru al Finanțelor a catalogat afirmațiile premierului, cu privire la posibilitatea formării unui guvern minoritar, drept unele defensive și lipsite de fundament politic, susținând că, în actuala configurație parlamentară, nu se poate forma niciun guvern fără PSD. El a argumentat că social-democrații dețin peste 30% din parlamentari, ceea ce face imposibilă constituirea unei majorități guvernamentale în absența lor.

Potrivit fostului ministru, scenariul alegerilor anticipate ar deveni real dacă celelalte trei formațiuni politice proeuropene, respectiv USR, UDMR și PNL, ar refuza să mai guverneze alături de PSD după o eventuală cădere a actualului Executiv. În acest context, Câciu a respins ideea unui guvern minoritar, considerând-o o manifestare de aroganță politică și o sfidare a voinței electoratului. El a subliniat că PSD a câștigat alegerile și că nu este legitim ca un partid clasat pe locul al treilea să pretindă formarea unui guvern minoritar, apreciind că o asemenea variantă nu este fezabilă.

„Sunt afirmații făcute în defensivă, ca să spun așa, sunt, din punctul meu de vedere, aberații politice, raportat la realitatea politică din acest moment în Parlament, nu se poate forma nici un Guvern fără PSD, pentru că PSD are peste 30% în acest moment în Parlament, ca număr de parlamentari”, a spus fostul ministru de Finanțe.

Adrian Câciu a mai explicat că ipoteza alegerilor anticipate are, din punctul său de vedere, aceeași probabilitate de realizare ca și ipoteza guvernului minoritar avansată de premier. Bazându-se pe experiența sa politică și pe modul în care funcționează Parlamentul și partidele din coaliție, el a afirmat că, chiar dacă ar apărea o problemă legată de funcția de premier, coaliția ar continua să existe.

„Dacă s-ar ajunge într-o ipoteză în care toate celelalte trei forțe politice proeuropene, USR, UDMR și PNL, nu ar mai dori să facă Guvern cu PSD, în cazul în care Guvernul acesta ar cădea, avem anticipate. Adică nu vom fi în situația, iar această chestiune chiar e o chestiune puțin de aroganță pe care unii o invocă, un Guvern minoritar (…). O astfel de atitudine înseamnă să sfidezi voința poporului. PSD a câștigat alegerile. Un partid de pe locul trei ne spune că face Guvern minoritar, hai să vedem dacă există această variantă. Din punctul meu de vedere, nu există. Această ipoteză pe care am pus-o pe masă este fix egal ca perspectivă de întâmplare ca și ipoteza pe care a pus-o premierul pe masă. Din punctul meu de vedere și cunoscând politica și de la nivelul Parlamentului și cum se așează apele în fiecare dintre partidele care formează această coaliție, chiar dacă vom avea o sincopă în ceea ce privește premierul, această coaliție va continua”, a mai spus acesta.

Conflictul s-a accentuat și prin intervenția secretarului general al PSD, Claudiu Manda, care a lansat o amenințare directă la adresa premierului. Aceasta a venit după ce Ilie Bolojan declarase, în cursul dimineții, că nu exclude varianta unui guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, dacă PSD va continua atacurile împotriva sa. Manda a transmis public că, în cazul în care Bolojan ar fi demis prin moțiune de cenzură, acesta nu ar mai putea fi desemnat premier pentru a doua oară.