O persoană înarmată a tras asupra fostului președinte Donald J. Trump. Fostul președinte a fost evacuat imediat, cu sânge vizibil pe urechea dreaptă, au relatat AFP și Reuters. Președintele Joe Biden a condamnat atacul și a mulțumit agenților Secret Service pentru că l-au protejat pe Trump. Democratul a oprit totodată toate clipurile TV, multe dintre ele concepute pentru a-l ataca pe Trump.

Un spectator ar fi murit și alți doi au fost grav răniți în urma atacului.

Sîmbătă, Donald Trump a ținut un miting în Butler, pentru alegerile prezidențiale care vor avea loc în noiembrie în SUA.

În timpul discursului lui Rump, s-au auzit focuri de armă și, aflat pe scenă, fostul președinte a fost imediat înconjurat și protejat cu trupurile lor de către agenții Secret Service.

Rănit la o ureche, care sîngera, Donald Trump a salutat mulțimea cu pumnul ridicat în aer în timp ce era coborît, pe picioare, și dus la convoiul de mașini care l-a transportat la spital. Starea președintelui este bună, a spus Secret Service în prima reacție.

Dupa câteva ore, Donald Trump însuși a informat, pe o rețea de socializare, că glonțul i-a străpuns partea de sus a lobului urechii.

„Am știut imediat că ceva nu este în regulă după ce am auzit vâjâitul glonțului și apoi am simțit cum îmi străpunge pielea. Am început să sângerez și mi-am dat seama pe deplin ce se petrece”, a scris Trump.

Potrivit presei americane, trăgătorul a exacutat focurile ”de pe o poziție înaltă”, cu mare probabilitate de pe o clădire. A murit un spectator, iar alți doi sunt răniți grav.

După confuzia inițială, oamenii din tribune s-au pus la pământ și, în scurt timp, forțele de securitate au intervenit.

Presa de peste Ocean, care citează Secret Service, informează că trăgătorul s-ar fi aflat în afara perimetrului de securitate de la eveniment. Locul era împânzit de detectoare de metal, așa că nu ar fi avut cum să intre cu o armă. Ar fi tras de pe acoperișul unei clădiri din apropiere. A fost reperat de lunetiști și ucis. Un martor a povestit că a văzut un individ înarmat cum urcă pe cladire și a alertat forțele de ordine prezente la miting cu cinci minute înainte ca Trump să vorbească. Dar a fost ignorat.

La rîndul său, trăgătorul a fost ucis de o echipă contra lunetiști a Secret Service.