Clipe de groază petrecute chiar în inima municipiului Zalău. Un bărbat de 76 de ani a ajuns de urgență la spital după ce a fost atacat cu un obiect ascuțit în propria gospodărie. Agresorul, un tânăr de 30 de ani, a intrat cu forța peste victimă, a lovit-o cu cruzime și a fugit de la locul faptei. Polițiștii sălăjeni s-au mobilizat exemplar și l-au capturat pe suspect în scurt timp, la domiciliul său din localitatea Sălățig. Cazul a fost preluat de procurori sub acuzația de tentativă de omor.

Alerta a fost dată în jurul orei 16:45, printr-un apel la 112 care anunța o agresiune de o violență extremă pe o stradă din Zalău. Potrivit informațiilor furnizate de IPJ Sălaj, agresorul ar fi pătruns fără drept în curtea bărbatului de 76 de ani. Fără să stea pe gânduri, acesta l-ar fi atacat pe bătrân cu un obiect ascuțit, provocându-i răni serioase.

Imediat după atac, individul s-a urcat într-o mașină și a dispărut, declanșând o căutare contracronometru. Victima a fost preluată imediat de un echipaj medical și transportată la spital. Din fericire, medicii sunt optimiști: deși a suferit leziuni fizice, bărbatul este acum în stare stabilă și în afara oricărui pericol.

Cazul a trecut sub jurisdicția Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj. Procurorii fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de omor, încercând să stabilească ce l-a împins pe tânăr la un asemenea gest extrem.

Deși motivele care au declanșat acest atac violent rămân învăluite în mister, nefiind exclusă nicio ipoteză – inclusiv cea a unei posibile cunoștințe anterioare între victimă și agresor – mobilizarea forțelor de ordine a fost una exemplară. Prin eforturi considerabile și o coordonare impecabilă a polițiștilor din Zalău, sprijiniți de trupele de la Secția Rurală și de jandarmi, s-a reușit identificarea și încătușarea suspectului de 30 de ani în timp record, la domiciliul său din Sălățig, eliminând orice stare de pericol înainte ca acesta să dispară fără urmă.

Până la o decizie definitivă a instanței, suspectul beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Această intervenție rapidă și eficientă demonstrează încă o dată că polițiștii sălăjeni sunt permanent la datorie, vegheând neîncetat la siguranța cetățenilor și intervenind prompt oriunde legea și integritatea persoanei sunt puse în pericol.