Schimbare majoră în structura de conducere a Consiliului Județean Sălaj. Fostul viceprimar al municipiului Zalău, Teodor Bălăjel, a fost numit oficial în funcția de administrator public al județului. Anunțul a fost făcut de președintele instituției, Dinu Iancu-Sălăjanu, care mizează pe experiența și responsabilitatea noului administrator pentru implementarea proiectelor aflate în derulare.

Teodor Bălăjel revine în administrația publică, de data aceasta la nivel județean. Cunoscut pentru activitatea sa intensă ca viceprimar al Zalăului între anii 2016 și 2024, Bălăjel a fost un competitor puternic și la alegerile locale din 2025. Atunci, el a candidat independent pentru primăria reședinței de județ, fiind învins la o diferență strânsă, de puțin peste 1.500 de voturi, de actualul primar Florin Florian.

Recunoscut pentru implicarea totală și modul echilibrat de lucru, Bălăjel primește acum votul de încredere al conducerii județului.

Președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, a transmis printr-un comunicat oficial că seriozitatea și profesionalismul noului administrator vor aduce un plus important instituției.

Șeful administrației județene s-a arătat convins că Teodor Bălăjel va contribui direct la dezvoltarea Sălajului și la gestionarea eficientă a tuturor proiectelor de infrastructură și modernizare aflate în derulare.

Pentru ambii lideri administrația nu înseamnă doar cifre și funcții, ci o datorie morală profundă, aceștia împărtășind convingerea fermă că respectarea cuvântului dat în fața cetățenilor este literă de lege, iar singura măsură reală a trecerii lor prin fruntea comunității o reprezintă progresul vizibil și durabil lăsat obligatoriu în urmă.