Vești excelente pentru toți românii care vor să treacă la noul format al buletinului! Termenul până la care Cartea Electronică de Identitate poate fi eliberată gratuit a fost prelungit oficial cu încă un an. Cetățenii vor putea solicita acest document fără să plătească nicio taxă până la data de 29 august 2026. Măsura a fost luată după extinderea finanțării prin PNRR. O altă facilitate importantă este că cererile pot fi depuse la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară, inclusiv în Sălaj, indiferent de domiciliul din buletin.

Procesul de modernizare a documentelor de identitate din România primește o gură de oxigen. Autoritățile au decis să prelungească perioada în care noile cărți electronice de identitate se emit gratuit pentru populație. Românii vor putea beneficia de această gratuitate până la data de 29 august 2026. Prelungirea a fost posibilă în urma semnării unui act adițional la contractul de finanțare al proiectului, fondurile fiind asigurate în continuare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în limita bugetului disponibil.

O noutate extrem de utilă pentru reducerea birocrației este legată de locul în care se pot depune actele. Cererile pentru emiterea noului buletin cu cip pot fi depuse la absolut orice Serviciu Public Comunitar de Evidență a Persoanelor din țară. Cetățenii nu mai sunt obligați să meargă exclusiv în localitatea unde au domiciliul. De exemplu, un sălăjean care locuiește în alt județ își poate schimba actul acolo unde se află. Pentru a depune cererea, oamenii trebuie însă să își facă obligatoriu o programare prealabilă în format online, direct pe platforma dedicată a Ministerului Afacerilor Interne.

Noua Carte Electronică de Identitate vine la pachet cu elemente avansate de securitate și include un cip electronic. Acest document digital le va permite titularilor să acceseze diverse servicii publice online și să își dovedească identitatea în condiții de maximă siguranță. Oficialii îi îndeamnă pe cetățeni să profite de această prelungire și să își facă din timp programările pentru a evita aglomerația înainte de termenul limită din august 2026.