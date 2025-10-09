Ministerul Educației le interzice învățătorilor și profesorilor să discute în fața clasei ori în ședințele cu părinții despre cum s-a descurcat fiecare elev la Evaluarea Națională, care urmează în primăvară.

Testările cu subiect unic devin confidențiale. Cadrele didactice n-au voie nici să-i compare pe copii între ei, chiar dacă mulți părinți, spun dascălii, le cer insistent acest lucru. Psihologii cred însă că aceste măsuri duc la extrem ideea de a nu-i pune într-o lumină proastă pe cei cu note mici.

La cinci ani de când mediile examenelor naționale sunt afișate anonim, pe baza unor coduri, a venit rândul testărilor cu subiect unic, pentru clasele mici, să fie discutate confidențial. Chiar dacă rezultatele sunt calificative – și se transformă în note numai la cererea părintelui – Ministerul Educației le-a interzis dascălilor să le discute în clasă.

Ordinul precizează explicit că accesul la documente și informații despre punctajul obținut de copil se limitează la profesor, elev și părinții acestuia. Ce-i drept, majoritatea părinților nu vor ca notele copiilor lor să fie dezvăluite în ședința cu părinții, ca să nu se considere inferiori și să-și piardă motivația.

Decizia de a ține rezultatele școlare confidențiale a venit din schimbarea felului în care părinții se raportează la educație. Părinții generațiilor mai vechi (până în anul 1980) credeau în comparații și pedepse pentru note proaste. Generația milenială (până în anul 1995) a moderat aceste metode, încurajând copiii, dar punând și presiune să fie printre cei mai buni.

Generația Z are o abordare diferită: unii plătesc meditații de mici, alții lasă copiii să învețe pe cont propriu până în clasa a VIII-a, când devin preocupați de admiterea la licee bune. În realitate, clasa a VIII-a e primul moment cu adevărat important, unde concurența este mare.

La clasele I-VIII există dezbateri despre cum ar trebui comunicate notele. Chiar dacă notele din gimnaziu nu mai contează pentru admiterea la liceu, elevii simt presiune și competiție. Uneori, elevii se plâng că nu sunt evaluați corect: 37% dintre elevi și 35% dintre profesori recunosc erori de evaluare, potrivit unei cercetări realizate de Consiliul Elevilor pe anul școlar 2023-2024.

O notă mică spusă în fața clasei poate provoca rușine sau întrebări din partea colegilor.

Unii elevi consideră că afișarea notelor în clasă îi motivează și le permite să se compare, în timp ce alții cred că fiecare ar trebui să-și decidă dacă vrea să-și arate nota. Confidențialitatea notelor este văzută ca un drept la intimitate, iar în străinătate acest aspect e mai respectat.