Thomas Anders, solistul trupei Modern Talking, ajunge la Oradea pentru un concert extraordinar. Evenimentul aduce pe scenă hituri celebre precum You’re My Heart, You’re My Soul și Cheri, Cheri Lady, melodii care au marcat generații întregi de iubitori ai muzicii pop. Organizatorii promit un spectacol de neuitat, cu o atmosferă de festival și o doză de nostalgie pentru fanii care au crescut cu muzica anilor ’80.