Vacantele reprezinta modalitatea perfecta pentru a te relaxa si a te desprinde de viata cotidiana care poate sa fie prea stresanta uneori. Poate te simti cateodata presat de finante, insa daca stii cum sa iti gestionezi bugetul, cu siguranta vei avea parte de un concediu de neuitat, lipsit de griji. Franta reprezinta destinatia de vis pentru oricine, beneficiind de o gama variata de obiective turistice, delicatese culinare si peisaje menite sa iti taie rasuflarea. Vrei sa ai parte de un city break de cateva zile, insa ai un buget limitat?

Iata cateva lucruri pe care trebuie sa le stii daca doresti sa ai parte de o calatorie de vis!

1.Opteaza pentru un mijloc de transport accesibil

In momentul in care decizi sa calatoresti intr-o alta tara, nu ai foarte multe posibilitati in ceea ce priveste transportul. Daca stii de la inceput ca nu dispui de un buget generos, incearca sa aloci cea mai mare parte din bani pentru a vizita locuri pline de istorie si cultura, astfel capatand experiente de neuitat. Nu trebuie sa cheltui sume prea mari pentru transport, asa ca poti evita calatoria cu avionul sau masina personala, care iti pot goli destul de usor portofelul. Cei de la TabitaTour, organizeaza plecari din Romania catre Franta, in deplina siguranta si confort, astfel incat tu sa te poti bucura de un drum linistit si foarte accesibil din punct de vedere financiar. Mai mult de atat, biletele se pot achizitiona chiar si online, mai repede decat iti poti imagina.



2.Fa-ti o lista clara cu obiectele pe care vrei sa le vizitezi

Daca esti intr-un city break scurt, de cateva zile, este necesar sa iti concentrezi toata atentia asupra obiectivelor turistice pe care le poti vizita in aceasta perioada. Ca sa poti economisi bani, alege-ti un oras extrem de popular din Franta, care detine multe astfel de atractii pe care le poti vedea, astfel incat vei capata experiente de neuitat si vei invata despre diverse culturi si obiceiuri, fara a fi nevoit sa calatoresti catre mai multe destinatii. Daca optezi pentru capitala tarii, ai posibilitatea de a vizita destul de multe obiective turistice , menite sa contribuie la dezvoltarea ta personala si care sa te ajute sa cunosti macar putin acest gigant al Europei, cel mai romantic oras din lume, Parisul.

3.Nu te feri de Street Food

Este in regula sa incerci mancarea traditionala, intrucat Franta se bucura de o istorie gastronomica de neegalat, insa nu trebuie ca fiecare masa pe care o servesti sa fie una de lux. Daca bugetul nu iti permite sa colinzi de trei ori pe zi cele mai bune restaurante, nu este nicio problema. Mai ales in orasele extrem de populare precum Paris, Lyon sau Nisa, gasesti standuri de Street Food care servesc bucate delicioase si deosebite, precum burgeri, falafel, paste, sau diverse feluri de mancare traditionala, din bucataria franceza si nu numai. Vei gasi aici alimente apetisante si autentice, la preturi mai mult decat accesibie, perfecte pentru o plimbare romantica pe strazile marilor orase.

Asadar, daca iti doresti cu adevarat sa vizitezi aceasta tara, nu ai nevoie de un buget imens, iar un city break plin de experiente este mai mult decat posibil. Trebuie doar sa stii care sunt lucrurile indispensabile si unde trebuie sa aloci cea mai mare parte din bani, astfel incat sa poti sa te bucuri de o vacanta de neuitat.

Sursa foto: Pexels.com