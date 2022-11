Tichete de 150 lei/lună au fost aprobate pentru micii sportivi de performanță. Legea a fost promulgată de președintele Klaus Iohannis.

Copiii şi juniorii legitimaţi la cluburile sportive şi care participă la competiţii naţionale şi internaţionale oficiale vor primi, de la 1 ianuarie 2023, „tichete de sportiv”, în valoare de 150 lei/lună. Acestea vor putea fi folosite pentru cumpărarea de echipamente sportive, suplimente nutritive, pentru transport sau pentru recuperare medicală.

Actul normativ a fost promulgat de președintele României, Klaus Iohannis

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat actul normativ de completarea Legii educaţiei fizice şi sportului care prevede introducerea de la 1 ianuarie 2023 a „tichetelor de sportiv”. De stimulentul financiar vor beneficia toți copiii și juniorii legitimaţi la structurile sportive înfiinţate conform prezentei legi şi care practică sportul în mod organizat, cu scopul de a participa la competiţii sportive naţionale şi internaţionale. Fiecare beneficiar va avea dreptul la un singur tichet pe lună, în valoare de 150 lei. Cu banii primiți de la stat, micii sportivi de performanță vor putea să achiziţioneze articole şi echipamente sportive, suplimente nutritive sau vor putea face recuperare medicală. Tichetul va fi valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă şi cuprinde cel puţin următoarele: emitentul şi datele sale de identificare; valoarea nominală a tichetului de sportiv; spaţiu pentru înscrierea numelui, a prenumelui şi a codului numeric personal; interdicţia de a utiliza tichetul de sportiv în alte scopuri decât în scopul activităţii sportive; seria şi numărul legitimaţiei de sportiv cu menţionarea numelui structurii sportive la care acesta este legitimat şi categoria de vârstă; elementele de identitate vizuală ale structurii sportive şi ale Ministerului Sportului, mai stabileşte actul normativ. Tichetul de sportiv va avea o perioadă de valabilitate de un an de la data emiterii şi nu va putea fi înlocuit cu alte forme de venit oferite de structurile sportive. Fondurile necesare pentru plata acestor stimulente financiare se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sportului.

Legea a fost votată de Camera Deputaților ,ca for decisional,la data de 26 octombrie, deputații pronunțându-se în favoarea acesteia cu 237 de voturi .