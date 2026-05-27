Asociația Culturală Bădăcin organizează duminică, de Rusalii, la ora 18:00, ceremonia de sfințire a pietrei de temelie pentru viitoarea Căsuță Tradițională de la numărul 56, un proiect comunitar unic construit de la zero de tinerii voluntari. Clădirea va fi ridicată exclusiv cu materiale ecologice și reciclate din zonă—precum cărămidă din vaioagă, lut, nisip și piatră de arină din Bădăcin—păstrând vii tehnicile străvechi de construcție din Sălaj.

Momentul festiv programat în Duminica Rusaliilor, în zona Bisericii Vechi din Bădăcin, reprezintă startul oficial al unei ambițioase inițiative de salvare a patrimoniului rural.

Cei 35 de voluntari ai asociației demonstrează că identitatea locală poate fi conservată prin fapte concrete. După slujba religioasă de binecuvântare a lucrărilor, toți cei prezenți, localnici și oaspeți, sunt invitați să deguste bucate tradiționale specifice zonei și să sărbătorească împreună un nou început pentru comunitate.

Proiectul este susținut integral prin donații, implicare civică și resurse oferite de oamenii locului, devenind un exemplu de solidaritate între generații.

Proiectul reprezintă punctul culminant al activității asociației care, încă din anul 2018, se implică activ în viața comunității prin acțiuni de ecologizare, târguri caritabile și evenimente culturale menite să apropie generațiile.

Prin această inițiativă, tinerii activiști își propun nu doar să salveze resursele locale și materialele reciclate, ci și să creeze un spațiu viu în care tradițiile, meșteșugurile și legătura cu producătorii locali să fie transmise mai departe.

Din punct de vedere arhitectural, locuința va respecta cu strictețe tipicul zonei Sălajului, având o structură cu talpă și prispă în formă de „L”, tindă, o cameră mică și una mare. Elementul de maximă autenticitate este dat de materialele folosite, toate fiind procurate local sau recuperate de la construcții vechi abandonate. Soclul va fi clădit din piatră de arină extrasă din Bădăcin, iar pereții vor fi ridicați din vaioagă—cărămidă tradițională din pământ uscat la soare—folosind ca liant un amestec natural de lut și nisip din hotarul satului. Acoperișul va avea o șarpantă din lemn și va fi învelit cu țiglă veche de tip solzi de pește, recuperată pentru a recicla resursele existente. În interior, inima casei va fi reprezentată de un cuptor tradițional și o sobă cu lemne, elemente care vor fi complet funcționale.

Acestea vor transforma căsuța nu doar într-un muzeu static, ci într-un spațiu viu unde vizitatorii pot experimenta pe viu ospitalitatea și gustul vieții autentice de la sat.