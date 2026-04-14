Sorana Cîrstea este campioană la dublu în turneul WTA 500 de la Linz. Acesta este un titlu de colecție pentru româncă, în anunțul retragerii din cariera sportivă.

Sorana Cîrstea continuă să strălucească în circuitul mondial chiar și în anul în care a decis să își încheie cariera. Alături de experta de dublu Shuai Zhang, cea mai bună rachetă a României și-a adjudecat trofeul probei de dublu la turneul de la Linz (Austria), după o finală dominată categoric în fața perechii cehe Jesika Maleckova / Miriam Skoch.

Deși au făcut pereche pentru prima dată, Sorana Cîrstea și Shuai Zhang au confirmat statutul de principale favorite ale competiției dotate cu premii de peste un milion de euro. În marea finală, cuplul româno-chinez s-a impus cu un sec 6-3, 6-2, după o oră și 9 minute de joc.

Cheia succesului a fost mixul perfect între serviciul solid al Soranei și jocul magistral la fileu al asiaticei Zhang. Pentru acest succes, cele două vor împărți un cec de 53.510 euro și vor primi câte 500 de puncte în clasamentul WTA.

Ceremonia de premiere a adus un moment de sinceritate din partea Soranei Cîrstea, care a confirmat că acesta este ultimul ei sezon în circuitul profesionist.

„Îi mulţumesc colegei mele pentru că m-a învăţat să joc dublu în această săptămână. Mă voi retrage în acest an şi sunt fericită că voi avea în vitrină acest trofeu. Este unul dintre turneele mele preferate”, a declarat Sorana, vizibil emoționată.

La rândul său, Shuai Zhang a punctat bucuria de a juca alături de româncă: „Am vrut să arătăm tuturor că iubim tenisul, indiferent de vârstă”.

Titlul de la Linz este al doilea trofeu din 2026 pentru Sorana Cîrstea, după succesul răsunător de la Transylvania Open din februarie (unde a învins-o pe Emma Răducanu). În proba de dublu, palmaresul Soranei ajunge acum la 7 titluri WTA, printre care se numără trofee la Madrid, Lugano sau Estoril.

De remarcat că Sorana a avut un parcurs bun și pe tabloul de simplu la Linz, unde s-a oprit în sferturi, fiind învinsă de viitoarea campioană, rusoaica Mirra Andreeva.