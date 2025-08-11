Senatorul Titus Corlățean a anunțat că a luat decizia de a candida pentru funcția de președinte al PSD, motivând această opțiune prin necesitatea de revitalizare a formațiunii politice. Anterior acestei decizii, a avut consultări cu colegii de partid

Titus Corlățean a vorbit , la Antena 3, despre consultările pe care le-a avut cu colegii de partid care îi împărtășesc viziunea.

„Discut cu colegii de foarte multă vreme, m-au căutat, sunt foarte mulți oameni care împărtășesc ideile de revitalizare a partidului, oameni corecți, pregătiți, educați, cu școala la zi, corectă, cu diploma pe masă, oameni cu credibilitate”, a afirmat Corlățean. Senatorul a formulat critici severe privind poziția actuală a PSD în coaliția de guvernare, considerând că partidul este „ținut undeva pe margine” în actuala coaliție și se află în prezent „undeva aproape de derizoriu”. „Am luat decizia de a-mi asuma această responsabilitate de a candida la președinția partidului”, a declarat Corlățean, justificându-și decizia prin starea pe care o consideră preocupantă a formațiunii. Potrivit candidatului la șefia PSD, partidul „s-a îndepărtat de temele naționale, esențiale și trebuie să se întoarcă la acestea și să-și facă vocea auzită”, sugerând o schimbare de orientare strategică pentru formațiunea social-democrată.

Decizia de candidatură reprezintă o evoluție față de declarațiile anterioare ale senatorului. În 19 iulie, Titus Corlățean declara, întrebat de ce nu candidează la șefia PSD, că prioritară în partid nu este bătălia pe funcții, ci de a genera o discuție reală, îndemnându-și colegii să iasă și să spună lucrurilor pe nume în interiorul PSD.

”S-au acumulat prea multe lucruri. Personal, consider că ar fi rațional să discutăm temele de fond, de exemplu de ce PSD a tăcut în coaliție când s-au luat decizii pe educație, n-a existat nicio consultare. Și cum facem ca PSD în această guvernare să conteze, pentru că, în fapt, USR a devenit principalul partid de guvernare, ceea ce o realitate tristă pentru noi”, a spus Titus Corlățean.

Social-democratul afirmă că el n-a susținut ideea ca PSD să intre la guvernare în actuala coaliție, mizând pe o formulă de susținere rațională a noului guvern. În acest context, afirmă că nu înțelege de ce sunt lansate amenințări cu ieșirea de la guvernare.

„Eu lansez o întrebare publică, de ce s-a mai votat în PSD pentru a intra în această guvernare? Pentru că a fost o discuție serioasă și în etape…N-a fost doar o simplă decizie – cu care eu n-am fost de acord – s-a tot discutat, iar dacă era să intrăm trebuia să avem o intrare puternică, chiar prin asumarea unor măsuri ”, a spus Corlățean. Acesta a precizat că în momentul de față se dovedește că PSD nu contează deloc în coaliția de guvernare. „Există niște reguli care funcționează în statele democratice, în cazul guvernelor de coaliție; funcționează în baza unor principii…dacă ai negociat ceva, trebuie să funcționeze pe bază de respect reciproc. Or, în cazul nostru, din prima zi de guvernare nu a funcționat”, a spus Corlățean, învinuindu-i inclusiv pe unii liberali care au avut grijă să atace frecvent PSD-ul, deși au fost parteneri de guvernare și anterior. „Partenerii de dreapta au făcut tot ce s-a putut să mute problemele pe umerii PSD. N-a fost corect din partea lor, pentru că au fost colegii noștri de coaliție. Iar conducerea PSD ce a făcut? A tăcut, a tăcut până la un moment dat…cum a tăcut și în alte probleme”, a mai spus Corlățean.

Anunțul lui Corlățean vine în contextul unor tensiuni din interiorul PSD și al unor voci care cer o reformare a strategiei și conducerii partidului, după rezultatele electorale considerate nesatisfăcătoare de o parte a membrilor formațiunii.