Titus Corlățean, senator și fost ministru de Externe, a anunțat că se retrage din cursa pentru șefia Partidului Social Democrat, invocând lipsa de sprijin din partea colegilor. El a transmis că proiectul său de reformare a PSD nu mai este posibil și că intenționează să părăsească partidul după 24 de ani de activitate politică.

Înaintea întrunirii Consiliului Politic Național al PSD, care urmează să stabilească atât data organizării Congresului partidului cât și modalitatea în care va fi aleasă viitoarea conducere, Titus Corlățean a anunțat că pleacă din PSD.

Titus Corlățean a avut, în ultimele luni, poziții critice la adresa conducerii interimare a PSD, susținând că și-a dorit preluarea funcției de președinte pentru a reconstrui o echipă serioasă și profesionistă. El a explicat că proiectul său de „înnoire profundă” a partidului nu poate fi realizat, deoarece formațiunea este dominată de interese personale, frică și lipsă de dezbatere internă.