Unul dintre cele mai importante fenomene astronomice ale anului marchează trecerea oficială a sezonului rece. Echinocțiul de toamnă specifică momentul în care ziua și noaptea sunt aproape egale pe tot globul, deschizând calea nopților tot mai lungi și a temperaturilor în scăderea acestui anotimp.

Fenomenul astronomic care marchează debutul oficial al toamnei aduce modificări importante în calendarul naturii. Echinocțiul de toamnă se produce în noaptea de 22 spre 23 septembrie, la ora exactă 03:05, ora României. Din punct de vedere, aceasta se aplică exact în care Soare ecuatorul ceresc, trecând din emisfera nordică în cea sudică. În această zi, razele solare cad perpendicular pe linia ecuatorului, ceea ce determină ca, din punct de vedere teoretic, durata zilei să fie egală cu cea a nopții în orice colț al planetei. Denumirea fenomenului provine din limba latină, unde cuvintele „aequus” și „nox” se traduce literal prin „noapte egală”. Cu toate acestea, din cauza refracției luminii în atmosfera terestră, lumina soarelui rămâne vizibilă pe cer cu câteva minute în plus față de durata nopții, egalitatea perfectă resimțită după câteva zile. Începând cu această dată, emisfera nordică în interiorul oficial în toamna astronomică, un proces care aduce o scădere treptată a durate perioadelor de lumină. Ziua va continua să se micșoreze, în timp ce nopțile vor deveni din ce în ce mai lungi și mai reci, acest trend continuă până în luna decembrie, când va avea loc solstițiul de iarnă. În mod simetric, pentru locuitorii din emisfera sudică a planetei, acest moment marchează începutul primăverii astronomice, aducând zile mai lungi și temperaturi în creștere. Echinocțiul a fost monitorizat din cele mai vechi timpuri ale diverse civilizații, fiind strâns legat de ritualurile de recoltare, de festivalurile recoltei și de pregătirea naturii pentru iernat. În cultura populară, această activitate marchează română încheierea muncilor agricole de vară și strângerea ultimelor drumuri ale pământului. Astronomii precizează că data și ora la care se produc echinocțiul variază ușor de la an, din cauza faptului că anul calendaristic nu este perfect egal cu anul tropic. Pentru observatorii pasionați de astronomie, perioada oferă condiții excelente pentru studierea cerului, pe măsura ce constelații de vară lasă treptat locul celor specifice sezonului rece. Schimbarea astronomică este resimțită rapid și în evoluția vremii, fiind momentul de cotitură care instalează definitiv culorile și atmosfera nostalgică a toamnei.