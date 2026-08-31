Schimbare majoră în sistemul medical începând cu data de 1 septembrie 2026. Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunță introducerea unei noi componente digitale prin portalul eSănătateaMea. Din această lună, documente esențiale precum biletele de trimitere, scrisorile medicale și concediile de odihnă vor deveni vizibile online, medicii fiind obligați să își actualizeze de urgență aplicațiile informatice.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a transmis un avertisment extrem de important către toţi furnizorii de servicii medicale din ţară, inclusiv pentru spitalele, clinicile și cabinetele din județul Sălaj. Începând cu data de 1 septembrie 2026, intră în vigoare utilizarea componentei aferente formularelor medicale din cadrul noului portal digital eSănătateaMea.

Pentru ca toate actele emise de medici să fie vizibile în mod corect în portal, este absolut necesar ca aplicaţiile informatice proprii sau dezvoltate de terţi să fie actualizate şi pregătite pentru noile funcţionalităţi. În acest sens, reprezentanții instituției recomandă de urgență furnizorilor de servicii medicale să ia legătura cu producătorii aplicaţiilor tehnice pe care le folosesc zilnic. Acest demers este esențial pentru realizarea actualizărilor de soft şi pentru evitarea oricăror blocaje sau dificultăţi tehnice în accesarea şi utilizarea sistemului.

Specificaţiile tehnice necesare pentru interfaţare au fost deja publicate pe site-ul oficial al CNAS, în secţiunea numită „Informaţii furnizori”, la subsecţiunea „SIUI”, rubrica „Specificaţii de interfaţare SIUI”. Documentația completă este pusă gratuit la dispoziţia tuturor producătorilor pentru actualizarea softurilor existente sau pentru dezvoltarea unor programe noi.

Prin implementarea acestor servicii digitale, CNAS urmăreşte simplificarea circuitului documentelor, reducerea birocrației pentru furnizori şi facilitarea accesului pacienţilor la propriul istoric medical. Lista formularelor medicale care trec în format digital este una foarte lungă. Aceasta cuprinde biletul de trimitere către alte specialităţi clinice sau pentru internare, biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice, scrisoarea medicală, recomandările pentru îngrijiri medicale sau paliative la domiciliu, planurile de proceduri pentru medicină fizică şi reabilitare, recomandările pentru dispozitive medicale, dar şi certificatele de concediu medical.