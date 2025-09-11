Cum poţi să îţi transformi locuinţa într-un spaţiu cozy la venirea sezonului rece? Nimic mai simplu, cu câteva decoraţiuni de toamnă casa ta se poate transforma într-un loc ce inspiră voie bună şi confort. Nici măcar nu trebuie să cheltui prea mulţi bani sau să te strofoci prea tare. O mulţime de ornamente de sezon sunt la îndemână, fără să cheltui o avere.

Iată TOP 5 decoraţiuni de toamnă sub 20 de lei, potrivite pentru orice casă:

Dovleci

Te-ai gândit până acum că mâncarea se poate transforma în decoraţiune fără să faci risipă? Ei bine, cum dovleacul este vedeta toamnei, de ce să nu-l foloseşti pentru a-ţi decora bucătăria, livingul sau biroul, asta până când îl găteşti şi-l mănânci.

Dovlecii se pretează pentru nenumărate reţete cool de toamnă, de la plăcinte şi până la piure-uri sau supe. Cealaltă veste bună? Se păstrează excelent la temperatura camerei, fără să fie nevoie să îi ţii la rece. Aşadar, foloseşte dovlecii din piaţă sau din supermarket pe post de decoraţiuni de toamnă, iar după o săptămână sau două, foloseşte-i la gătit.

Conuri de brad

Pentru aceste decoraţiuni de toamnă nici n-ai nevoie de 20 de lei. Sunt 100% gratuite, trebuie doar să dedici timp şi răbdare pentru a le procura. Este vorba despre conurile de brad, pe care le găseşti pe jos, căzute din copaci şi nu te costă absolut nimic să le aduni. Găseşti conuri de brad în parcuri, pe alei sau chiar pe trotuarele bulevardelor mari. Cel mai important lucru? Nu le smulge din copaci, deoarece nu-ţi doreşti să răneşti ecosistemul, ci adună-le de pe jos, după ce acestea au căzut deja.

Când ajungi acasă, spala conurile de brad cu apă caldă (chiar şi c-un strop de detergent de vase) şi aşează-le în coşuri decorative sau direct pe mobilă de living, bucătărie ori dormitor.

Lumânări parfumate

Ce modalitate mai uşoară şi mai simplă de a aduce aroma toamnei în casă dacă nu lumânările parfumate? Le găseşti uşor, atât online, cât şi-n magazine de tot felul, de la cele home & deco la drogherii. În plus, ai de ales dintr-o mulţime de arome numai bune pentru toamna, precum pinul, eucaliptul, dovleacul, cafeaua sau scorţişoară.

C-un buget de 20 de lei poţi să iei chiar 2-3 lumânări parfumate, în special dacă optezi pentru branduri accesibile sau variante de dimensiuni mici.

Aşează lumânările parfumate în living, bucătărie, dormitor său birou, însă asigură-te că nu le laşi niciodată să ardă nesupravegheate. De asemenea, lumânările parfumate nu-s o idee bună pentru cei ce suferă de afecţiuni respiratorii, cum ar fi alergiile sau astmul şi nici pentru animăluţele de companie. În astfel de situaţii, alege lumânări decorative, fără niciun fel de parfum.

Cafea boabe

Fie că foloseşti espressorul, fie că foloseşti filtrul de cafea ca să prepari celebra băutură trebuie să ştii că acest ingredient vedetă poate să devină uşor o decoraţiune în casa ta. Ba chiar una parfumată. Foloseşte cafea boabe ca să aduci atmosfera cozy de toamnă în casa ta, fără să cheltui o avere. Pune pe măsuţa de cafea, în bucătărie, în balcon sau un birou borcane sau coşuleţe cu cafea boabe Vestea grozavă? Cafeaua boabe care azi este decoraţiune, mâine se poate transforma într-o băutură gustoasă pentru tine şi întreaga familie.

Coşuri cu fructe

Nu ai nevoie de mai mult de 20 de lei ca să creezi o decoraţiune superbă de toamnă, mai exact un coş cu fructe. Cu 5-10 lei poţi achiziţiona un coş simpatic din bambus, plastic, metal sau paie, iar de restul banilor îi poţi folosi ca să cumperi fructe de sezon. De la portocale şi până la mere, pere sau mandarine, nu există fruct cu care să dai greş.

Decoraţiunile de toamnă nu trebuie să îţi afecteze bugetul, mai ales că ai atâtea variante ieftine sau chiar gratuite din care să alegi. Orientează-te către dovleci, conuri de brad, coşuri cu fructe sau lumânări parfumate, obiecte pe care le poţi procura uşor, fără să pierzi timp sau bani.