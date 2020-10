Alte patru unități de învățământ din județul Sălaj sunt lovite de noul coronavirus. Este vorba despre Liceul de Artă “Ioan Sima” din Zalău, Şcoala Gimnazială “Gheorghe Lazăr” din Zalău, Grădiniţa “Prichindel” din Jibou și Grădiniţa din localitatea Rona, unde mai mulți elevi și preșcolari vor face cursuri online.

În urma ședinței extraordinare a Comitetul Județean Pentru Situații de Urgență Sălaj desfășurată miercuri, 7 octombrie, s-a decis suspendarea cursurilor în sistem “faţă în faţă” şi desfăşurarea acestora în sistem online pentru mai multe clase și grupe dintr-un liceu, o școală gimnazială și două grădinițe.

Autoritățile au anunțat că sunt vizați de această hotărâre 11 elevi din cadrul Liceului de Artă “Ioan Sima” din municipiul Zalău, în perioada 7-15 octombrie, grupa mică A de la Grădiniţa cu Program Prelungit “Prichindel” din localitatea Jibou, pentru intervalul 7-23 octombrie, grupa combinată, din cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit din localitatea Rona, pentru intervalul 7-21 octombrie și clasele III C, V A, B și C, a VI A, B și C, a VII A, B și C din cadrul Şcolii Gimnaziale “Gheorghe Lazăr” Zalău, pentru intervalul 7-20 octombrie.