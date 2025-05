Tottenham a câștigat finala Europa League, 1-0 cu Manchester United.

Unica reușită a partidei a fost cea a lui Brennan Johnson din minutul 42, asistat și de devierea nefericită a lui Luke Shaw. De altfel, a fost și singurul șut pe poartă al londonezilor!

United a replicat abia în partea a doua. Hojlund a fost aproape de egalare cu o lovitură de cap în minutul 58, dar Van de Ven a salvat de pe linia porții. Garnacho și Shaw au avut și ei șanse importante, dar Vicario a fost de neînvins.

Este primul trofeu pentru Tottenham după Cupa Ligii din 2008 și al patrulea european din palmares, după Cupa Cupelor (1963) și cele două Cupe UEFA (1972 și 1984). Grație acestei victorii, londonezii s-au calificat în viitoarea ediție a Ligii Campionilor.

Este primul trofeu al londonezilor, după o pauză de 17 ani. Trupa lui Ange Postecoglu va merge în grupele Ligii Campionilor pentru următorul sezon, în timp ce „diavolii” ratează complet Europa, la finele celui mai slab sezon din istorie.

Încă de la începutul sezonului, Ange Postecoglou a spus că „de obicei, câștigă ceva în al doilea său sezon la o echipă”. S-a ținut de cuvânt, reușind ceea ce nu au putut Jose Mourinho, Mauricio Pochettino, Andre Villas-Boas sau Antonio Conte.

Deși accidentat, Radu Drăgușin a fost prezent în Spania pentru a-și susține colegii și a primit și el medalie de campion.

Radu Drăgușin nu a mai jucat la Spurs de la sfârșitul lui ianuarie, de când s-a accidentat chiar în ultima etapă a fazei ligii din Europa League. Românul nu a ratat însă festivitatea de premiere de la Bilbao.

Drăgușin și-a legat de brâu drapelul României și a primit medalia de câștigător UEFA Europa League. Apoi, internaționalul român a sărbătorit alături de colegii săi primul trofeu la Tottenham.

Ange Postecoglou (59 de ani), managerul lui Spurs, a oferit prima reacție după ce echipa lui a câștigat Europa League. Tehnicianul susține că misiunea lui nu s-a terminat aici, semn că va continua pe banca echipei și în sezonul viitor.

„Sincer, nu pot descrie în cuvinte ceea ce simt. Știu că sunt la un club de fotbal extraordinar, cu suporteri extraordinari. Nu e un secret că a fost un an greu, dar în a doua parte a sezonului am simțit ceva, am avut un singur obiectiv. Am simțit că vom reuși în această seară, știu cât conta pentru club. A fost văzută de mai mult timp drept o echipă care e «aproape» de succes. Singura cale să elimini această etichetă este să câștigi trofee, iar noi am făcut asta astăzi. Nu simt că mi-am încheiat treaba aici. Sper din tot sufletul ca acest trofeu să schimbe modul în care este perceput acest club. Nu poți controla ce cred alții despre tine, dar ce simți tu este cel mai important. Am fost aproape de succes de atâtea ori, am simțit o oarecare tensiune. De fiecare dată când ne apropiam de un trofeu exista această teamă: «dacă mai ratăm încă un an?» Ei bine, am reușit acum. Am scăpat de presiunea asta. Acum clubul poate merge cu capul sus și poate fi văzut altfel. Am câștigat un trofeu. Nu ne mai oprește nimic să o facem din nou”, a explicat Ange Postecoglou, citat de nbcsports.com.