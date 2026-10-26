Peste 259.000 de români încă celebrează onomastica la final lunii octombrie, într-un moment de profundă spirituală și culturală. Prăznuirea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, și a Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, marchează în spațiul tradițional românesc tranziția definitivă către sezonul rece. Obiceiurile ancestrale și credințele populare aduse în prim-plan în aceste zile reflectă legătura strânsă dintre credință, natură și ritmul vieții rurale.

Sărbătorile dedicate Sfinților Dimitrie creează un reper fundamental în calendarul-ortodox și în cultura populară din România. Deși prăznuiți succesiv, cei 2 sfinți au trăit la o distanță de un mileniu. Marele Mucenic Dimitrie a trăit în secolul la 3-lea în cetatea Salonic din Grecia, în timp ce Cuviosul Dimitrie cel Nou a trăit în secolul la 13-lea, în satul Basarabi din Bulgaria. Din anul 2024, zestrea spirituală a acestor perioade a fost îmbogățită prin acțiunea în calendar a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, cu dată de pomenire la 4 octombrie.

În tradiția românească, această activitate este considerată un veritabil prag de trecere între toamnă și iarnă. Sfântul Dumitru este recunoscut ca protector al păstorilor și al animalelor domestice, puterea simbolică a „deschide iarna”. Unul dintre cele mai spectaculoase obiceiuri este Focul lui Sâmedru, un ritual de purificare practicat în ajun. Oamenii aprind ruguri mari, iar tinerii sar peste flăcări pentru atrage norocul, sănătatea și pentru a alunga spiritele rele. În plan gospodăresc, aceste zile marchează termenul limită pentru finalizarea tuturor muncilor agricole de toamnă.

Tot acum, satul românesc folosește reperele naturii ca pe un barometru pentru prognoza iernii. Observarea atentă a animalelor oferă indicii prețioase pentru lunile ce vor urma. Dacă oile dorm grămadă, bătrânii știu că iar va fi grea și lungă. În schimb, dacă animalele se culcă răsfirate, iarna va fi blândă. De asemenea, un cer senin cu lună plină prevestește un sezon geroas și cu zăpezi mari, în timp ce precipitații anunță o iarnă moale.

Dincolo de superstiții, sărbătoarea aduce comunitatea împreună prin acte de generozitate și pomenire a celor adormiți, gospodarii împărțind colaci, mere și nuci. Respectarea acestor rânduieli asigură armonia, sănătatea și belșugul în fiecare casă pentru toți copiii care începe.