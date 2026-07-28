Probleme majore de trafic în această dimineață pe drumul național 1F, în zona Meseș. Semiremorca unui camion care circula pe direcția Cluj-Napoca – Zalău s-a desprins de capul tractor în urma unei defecțiuni tehnice. În prezent, circulația în zonă este grav afectată și se desfășoară alternativ, pe un singur sens, fiind dirijată de echipajele de poliție.

Alertă în trafic pentru conducătorii auto care tranzitează județul Sălaj. O defecțiune tehnică majoră a blocat parțial circulația pe drumul național 1F, chiar în zona Meseș, una dintre cele mai periculoase și circulate porțiuni de drum din regiune. Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj a fost sesizat de urgență prin apel la numărul unic 112 cu privire la un incident rutier neobișnuit și deosebit de periculos.

Un autocamion de mari dimensiuni, care se deplasa pe direcția de mers dinspre Cluj-Napoca către municipiul Zalău, a suferit o avarie gravă la sistemul de prindere. În mers, semiremorca ansamblului de vehicule s-a desprins complet de capul tractor și a rămas imobilizată pe suprafața de rulare, blocând o bandă de circulație. Din fericire, din primele informații oficiale oferite de autorități, incidentul nu s-a soldat cu victime omenești, ci doar cu pagube materiale și cu perturbarea severă a traficului în zonă.

La fața locului au fost trimise imediat mai multe echipaje din cadrul Biroului Rutier Zalău pentru a asigura perimetrul și pentru a preveni producerea unor accidente în lanț. În acest moment, mașinile nu mai pot circula normal pe ambele sensuri de mers. Polițiștii rutieri au instituit măsura circulației alternative, pe un singur fir, și dirijează manual fluxurile de vehicule care urcă și coboară Meseșul.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj le recomandă insistent tuturor conducătorilor auto care urmează să tranziteze drumul național 1F să manifeste prudență maximă la volan. Șoferii sunt sfătuiți să reducă viteza din timp, să mărească distanța de siguranță dintre autovehicule și să respecte cu strictețe toate indicațiile și semnalele agenților de poliție aflați în teren. De asemenea, în zonă se preconizează formarea de coloane de mașini, motiv pentru care șoferilor li se cere răbdare până când utilajele specializate vor reuși să tracteze semiremorca defectă și să elibereze complet carosabilul.