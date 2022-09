Traficul de droguri și deținerea în vederea consumului propriu reprezintă infracțiuni cel mai frecvent întâlnite cu privire la substanțele interzise. IPJ Sălaj vine cu câteva recomandari preventive în ceea ce priveste traficul si consumul de droguri.

Traficul de droguri este infracțiune și este sancționată conform prevederilor Legii nr. 143 din 26 iulie 2000, privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.

Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deținerea ori alte operațiuni privind circulația drogurilor de risc sau de mare risc reprezintă modalitățile infracțiunii de trafic de droguri.

Deținerea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, iar deținerea de droguri de mare risc pentru consum propriu, fără drept, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Punerea la dispoziție, cu știință, cu orice titlu, a unui local, a unei locuințe sau a oricărui alt loc amenajat, în care are acces publicul, pentru consumul ilicit de droguri ori tolerarea consumului ilicit în asemenea locuri se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.

Îndemnul la consumul ilicit de droguri de mare risc, prin orice mijloace, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Este doar un mit că deținerea unei cantități foarte mici nu atrage sancțiuni penale.

Drogurile sunt împărțite în două mari categorii și pedepsele variază în funcție de categoria vizată:

– droguri de risc (ex: canabis, ketamină);

– droguri de mare risc (ex: cocaină, ecstasy etc.)

Ce trebuie să știi:

Drogurile nu-ți rezolvă problemele.

Drogurile îți afectează capacitatea de concentrare și sănătatea pe termen lung.

Nu combina drogurile cu alcoolul sau alte substanțe!

Înainte de a încerca, informează-te!

Nu intra în panică daca ai consumat sau cineva drag ție a consumat! Cere ajutor!

Poți obține ajutor gratuit și în condiții de confidențialitate apelând la reprezentanții Agenției Naționale Antidrog, respectiv la reprezentanții Centrului Județean de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Sălaj.

În caz de nevoie, apelaţi cu încredere 112 – Apelul Unic de Urgenţă!