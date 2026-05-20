Un grav accident rutier a avut loc în această după-amiază pe varianta de ocolire a municipiului Zalău. Un tânăr de 24 de ani, aflat pe o motocicletă, și-a pierdut viața după ce a pierdut controlul asupra direcției și s-a izbit violent de un parapet metalic. Impactul a fost atât de puternic încât tânărul a fost aruncat pe șosea, în timp ce vehiculul său a continuat să ruleze singur pe asfalt și a lovit alte două mașini care circulau regulamentar. Medicii sosiți de urgență la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs nenorocirea.

Apelul la numărul unic de urgență 112 a fost dat în jurul orei 15:10. Din primele verificări efectuate de polițiștii Biroului Rutier Zalău, se pare că tânărul de 24 de ani se deplasa pe centură, din direcția Meseș către Aghireș

În împrejurări care urmează să fie stabilite, acesta a lovit parapetul de pe partea dreaptă a sensului de mers. În urma impactului, motociclistul a căzut pe carosabil, suferind leziuni incompatibile cu viața. Scăpată de sub control, motocicleta a continuat să ruleze și s-a izbit de alte două autoturisme care circulau regulamentar. Echipajele medicale sosite la fața locului au început imediat manevrele de resuscitare, însă din nefericire au fost nevoite să declare decesul tânărului. Polițiștii continuă cercetările pentru a afla cauza exactă a accidentului.