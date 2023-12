Tragerea la sorți a grupelor EURO 2024 a avut loc la Hamburg. România se află în Grupa E, unde le va întâlni pe Belgia, Slovacia și câștigătoarea barajului care se va disputa între Bosnia și Herțegovina cu Ucraina sau Israel și Islanda.

În optimile EURO 2024 se califică primele două clasate din fiecare grupă și cele mai bune patru echipe clasate pe locurile trei. România va avea parte de un debut împotriva celei mai slab cotate echipe din grupă la EURO 2024 pe 17 iunie. „Tricolorii” vor înfrunta echipa venită din play-off-ul B, Ucraina, Israel, Bosnia sau Islanda pe stadionul lui Bayern Munchen.

Următorul meci ne va aduce în față cea mai importantă echipă din grupă, Belgia, pe 22 iunie la Koln. În ultimul meci, elevii lui Edward Iordănescu vor întâlni Slovacia, pe 26 iunie la Frankfurt. Euro 2024 va avea loc în Germania, în perioada 14 iunie-14 iulie. Este pentru a treia oară când meciuri de la competiția europeană se dispută pe teritoriul german. Prima oară s-a întâmplat în 1988, când Germania de Vest a fost gazda turneului, iar a doua oară a fost la Euro 2020, când 4 partide s-au jucat la München.

Selecționerul României, Edward Iordănescu, și Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, Mihai Stoichiță, au participat la tragerea la sorți pentru grupele EURO 2024.

Edward Iordănescu a oferit prima reacție, după ce România și-a aflat adversarele de la EURO 2024. Selecționerul s-a declarat convins de faptul că echipa națională poate ieși din grupă, mărturisind că jucătorii trebuie să aibă cât mai multe meciuri jucate până la turneul final.

„Sunt sigur că acest grup minunat poate produce performanță. E prematur să mă pronunț despre fiecare adversar în parte, așteptăm să vedem cine va fi și al treilea adversar. De mâine începe o perioadă de studiu, monitorizare, și vom fi atenți la strategia pe care o vom folosi. E important ca băieții mei să joace bine la cluburi. Au fost în multe momente în care jucau mai bine la echipa națională decât la cluburi, dar acum trebuie să se schimbe asta. Trebuie să vină pregătiți. Cum am spus când am venit, vom fi la EURO, suntem acolo. Acum spun că avem șanse să ieșim din grupe, deși nu va fi ușor. Am fost fericit pentru că ne-am îndeplinit obiectivul. Am făcut un pas în față, comparativ cu Liga Națiunilor. Timpul va fi principalul inamic, dar deja am construit o bază, o fundație, pentru a ieși din grupe. Sunt lucruri pe care trebuie să le corectăm, să le îmbunătățim. Contractul s-a auto-prelungit după calificarea la EURO. Gândurile mele merg către procesul de pregătire, să venim cât mai bine și competitivi la turneu, trebuie să avem băieți cu jocuri în picioare. Am încredere că putem ieși din grupe, alături de românii noștri în tribune. Ce va fi după EURO, vom trage linie, vom analiza, și vom lua decizia în privința contractului. Să ieșim din grupă este un prim pas. Luăm pas cu pas, pași siguri, corecți, și vom vedea”, a declarat Edward Iordănescu.