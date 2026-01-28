Jug Stanojev, în vârstă de 26 de ani, mijlocaș dreapta, fotbalist care a fost legitimat la Kairat Almaty, s-a înțeles cu cei de la U Cluj. În acest sezon, a jucat în 5 meciuri din Liga Campionilor pentru campioana din Kazakhstan.

Jug Stanojev vine liber de contract la „șepcile roșii” imediat după meciul Arsenal – Kairat Almaty din ultima etapă a fazei ligii din Champions League.

Stanojev a strâns 48 de meciuri pentru Kairat, 2 goluri și 5 pase decisive. În acest sezon, a jucat în 5 meciuri din Liga Campionilor pentru campioana din Kazakhstan.

Jug Stanojev nu a fost om de bază la Kairat, dar a prins minute sporadic pe finalul meciurilor din Champions League. Deși este un jucător ofensiv, în acest sezon nu are nicio contribuție în atac.

Jug Stanojev s-a format la juniorii celor de la Steaua Roșie Belgrad, ulterior ajungând la echipa de seniori a fostei adversare a celor de la FCSB în Europa League. Imediat după promovarea la echipa mare a fost împrumutat 2 ani la Graficar. La finalul perioadei de împrumut a fost cedat liber la Backa Topola, unde a evoluat timp de 3 sezoane. A urmat o aventură timp de un sezon la Spartak Subotica, urmând ca în 2024 să fie transferat la Kairat pentru suma de 250.000 de euro. Pentru Steaua Roșie Belgrad, echipa la care s-a format, nu a jucat nici măcar un meci la seniori. Jug Stanojev a fost internațional de juniori până la nivel U19, unde are 5 prezențe și un gol.

Palmares: 2 titluri de campion al Kazakhstanului cu Kairat și o Supercupă internă