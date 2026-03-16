Sistemul medical din România se pregătește pentru una dintre cele mai importante transformări din ultimii ani. Ministrul Sănătății a anunțat lansarea unei noi platforme digitale care va conecta furnizorii de servicii medicale și pacienții.

Alexandru Rogobete, a anunțat lansarea unei noi platforme digitale care va conecta furnizorii de servicii medicale și pacienții, permițând accesul direct la dosarul electronic și programările medicale. Oficialul susține că, în următorii ani, sistemul sanitar ar putea trece printr-o transformare digitală amplă.

Alexandru Rogobete, a declarat că, în câteva luni, va fi lansată o nouă platformă digitală destinată sistemului medical din România. Aceasta va funcționa ca un spațiu interactiv care va conecta pacienții cu furnizorii de servicii medicale și va facilita accesul la informații și servicii.

Anunțul a fost făcut în cadrul Galei Doctorului Digital 2026.

„Medicina digitală în România a început deja. Odată cu programele prin PNRR, totuşi, s-au făcut investiţii masive în zona digitală în ultimii ani de zile. În câteva luni va fi disponibilă noua platformă digitală din domeniul sănătăţii care va conecta atât furnzorii cât şi pacienţii, vorbim despre o platformă interactivă în care pacientul îşi va putea vedea, as putea spune într-un final apoteotic, după 36 de ani, dosarul electronic al pacientului, se vor putea realiza programări”, a declarat Alexandru Rogobete.

Prin intermediul acestei platforme, pacienții ar urma să își poată consulta istoricul medical și să efectueze programări la unități medicale direct în sistemul digital.

Potrivit ministrului, procesul de digitalizare în sănătate trebuie privit ca o transformare complexă a modului în care funcționează sistemul medical.

„Când vorbim de digitalizare în sănătate, mai degrabă discutăm despre o transformare digitală, pentru că transformarea activităţii medicale într-un format digital este un proces care nu se poate face peste noapte, are nevoie de infrastructură şi asta am încercat să asigurăm prin programele din PNRR”, a precizat ministrul.

Oficialul a subliniat că digitalizarea sistemului medical nu presupune doar tehnologie, ci și noi reguli privind gestionarea datelor și securitatea cibernetică.

„Medicina digitală are nevoie de o conduită adaptată regimului digital, discutăm de securitate cibernetică, despre datele pacientului, de o abordare şi o viziune puţin diferită asupra actului medical utilizând instrumentele medicale”, a explicat Alexandru Rogobete.

Ministrul este optimist că, într-un interval relativ scurt, România ar putea face pași importanți în această direcție.