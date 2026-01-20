Transportul școlar pentru elevii navetiști este reglementat, începând din 18 ianuarie, printr-o serie de modificări legislative care vizează accesul gratuit la deplasările necesare susținerii examenelor naționale.

Noua lege privind transportul școlar pentru navetiști se aplică elevilor și liceenilor care învață într-o altă localitate decât cea de domiciliu și care trebuie să ajungă la centrele de examen. Concret,elevii și liceenii care fac naveta între localitatea de domiciliu și cea în care se află unitatea de învățământ vor beneficia de transport gratuit inclusiv pentru participarea la examenele naționale. Măsura îi vizează atât pe elevii din ciclul primar și gimnazial, cât și pe cei din învățământul liceal, indiferent de profilul urmat.

Actul normativ care introduce aceste facilități modifică Legea învățământului. Potrivit noilor prevederi, liceenii navetiști înscriși la unități de învățământ din alte localități decât cele de domiciliu beneficiază de transport gratuit atunci când se deplasează pentru a susține probele examenului național de bacalaureat.

Aceleași reguli se aplică și elevilor din învățământul primar și gimnazial, inclusiv celor din învățământul special sau vocațional, care participă la probele Evaluării Naționale. Astfel, transportul școlar este asigurat și în perioadele de examinare, nu doar pe durata cursurilor.

Înainte de aceste modificări, cadrul legal stabilea că elevii școlarizați într-o altă localitate decât cea de domiciliu beneficiază de decontarea transportului public rutier județean și interjudețean doar pe perioada desfășurării cursurilor școlare. Transportul era decontat exclusiv pentru deplasările efectuate în timpul anului școlar, în regim dus-întors.

Suma decontată era calculată în funcție de distanța dintre localitatea de domiciliu și cea în care se află unitatea de învățământ, fără a include perioadele de examinare organizate după finalizarea cursurilor. Această limitare a generat dificultăți pentru elevii din clasele terminale, care, deși nu mai participau la cursuri, trebuiau să se deplaseze pentru susținerea examenelor.

Noua lege elimină această restricție și extinde aplicarea facilităților de transport școlar și în afara perioadei de cursuri. Astfel, elevii nu mai sunt nevoiți să suporte din resurse proprii costurile deplasărilor către centrele de examen, indiferent de momentul în care sunt programate probele.

Prin această modificare, transportul școlar devine un sprijin constant pentru elevii navetiști, acoperind atât activitatea școlară curentă, cât și etapele de evaluare finală.

Autorii actului normativ arată că schimbarea regulilor privind transportul școlar a fost necesară pentru a corecta un vid legislativ care afecta elevii navetiști din clasele terminale. După încheierea cursurilor, aceștia nu mai beneficiau de transport gratuit, deși erau obligați să se deplaseze pentru susținerea examenelor naționale.

În forma anterioară a legii, elevii nu mai aveau dreptul la decontarea transportului pentru participarea la examene, întrucât probele sunt programate, de regulă, în lunile iunie, iulie și august. Această situație îi punea pe elevi în fața unor cheltuieli suplimentare, într-o perioadă în care sprijinul financiar era esențial.

În expunerea de motive care însoțește legea se arată că lipsa acestor facilități este de natură să afecteze în mod direct elevii navetiști, obligați să suporte costuri suplimentare pentru a ajunge la centrele de examen. Situația este cu atât mai dificilă pentru elevii proveniți din medii vulnerabile.

Potrivit inițiatorilor, aceste condiții pot genera inechități în sistemul educațional și pot crește riscul de absenteism sau chiar de abandon școlar. Există posibilitatea ca unii elevi să renunțe la susținerea examenelor din cauza imposibilității de a acoperi cheltuielile de transport.

Odată cu intrarea în vigoare a noii legi privind transportul școlar, autoritățile au la dispoziție un termen de 90 de zile pentru a actualiza normele metodologice de aplicare. Acestea trebuie să reflecte noile prevederi și să stabilească procedurile concrete pentru acordarea facilităților de transport elevilor.

Actualizarea normelor este necesară pentru a asigura o aplicare unitară a legii la nivel național și pentru a evita interpretările diferite la nivel local. Normele metodologice vor detalia modul de acordare a gratuității și responsabilitățile instituțiilor implicate în gestionarea transportului școlar.

Noile reglementări urmăresc să ofere un cadru clar și predictibil pentru elevi și familiile acestora, astfel încât accesul la examenele naționale să nu fie condiționat de posibilitățile financiare sau de localitatea de domiciliu.