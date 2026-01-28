Asigurarea transportului public local este o obligație a autorităților administrației publice locale, respective primării și consilii locale, conform Legii 92/2007. Serviciile sunt organizate pentru a asigura mobilitatea cetățenilor, aceștia având dreptul la un transport liber și nediscriminatoriu.

Problema transportului public a fost pusă în discuție, în cadrul ședinței Consiliului Local Meșenii de Jos, ca urmare a necesității transportului locuitorilor din satul Aghireș, cel mai mare ca și număr de locuitori din comună, spre municipiul Zalău.

Așadar, Consiliile locale sunt responsabile pentru organizarea, reglementarea, monitorizarea și controlul serviciilor de transport public, în scopul asigurării mobilității populației, iar această obligație este reglementată prin cadrul legal național pentru a garanta un serviciu public esential.