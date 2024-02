Organizatorii Transylvania Open au reușit să achiziționeze o licență care va asigura continuitatea evenimentului în circuitul WTA. Turneul Transylvania Open WTA 250 va avea loc de acum înainte la început de sezon.

Turneul de tenis Transylvania Open, care a avut primele trei ediții organizate în luna octombrie și cea mai recentă în luna februarie, va avea loc de acum la început de sezon. Următoarea ediție va fi organizată în perioada 1-9 februarie 2025.

Patrick Ciorcilă, directorul Transylvania Open WTA 250: ”Cu mare bucurie am anunțat oficial, la finalul turneului de tenis din acest an, că de acum Transylvania Open are viitorul asigurat. Am arătat că dacă muncim pentru visele noastre putem să obținem aproape orice. E o echipă care face asta dintr-o pasiune ieșită din comun.

Aveam un vis: acela de a nu mai închiria licențe, ci de a avea licența noastră și de a ține acest turneu, pe viață, acasă. Și acum am reușit acest lucru. Locul în calendarul WTA va fi de acum în luna februarie, o poziție mult mai avantajoasă față de cea de final de sezon. De aici încolo putem să construim liniștiți și să ne concentrăm strict pe calitatea evenimentului.”