Echipele românești de volei și-au aflat adversarii și programul din noile ediții ale Cupei CEV și CEV Challenge Cup. Printre protagonistele competițiilor continentale se numără vicecampioanele Volei Alba Blaj și Arcada Galați, formațiile de la Corona Brașov, Dinamo, dar și SCM Zalău, care va aduce spectacolul european în fața propriilor suporteri.

Vești importante pentru iubitorii voleiului din județul nostru și din întreaga țară. Reprezentantele României în competițiile europene și-au aflat traseul pentru noul sezon competițional. O atenție deosebită revine echipei SCM Zalău, care va intra în focul competiției direct în faza 16-imilor de finală din CEV Cup. Zălăuanii vor înfrunta o formație puternică, ce va veni din preliminariile Ligii Campionilor. Mai exact, elevii lui Adrian Feher vor juca împotriva învinsei din duelul spectaculos dintre ACH Volley Ljubljana din Slovenia și câștigătoarea meciului dintre Orion Stars Doetinchem din Țările de Jos și UGD Știp din Macedonia de Nord. Partida tur este programată în deplasare, între 8 și 10 decembrie 2026, în timp ce meciul retur, cel decisiv, se va juca la Zalău, în perioada 5-7 ianuarie 2027.

Tot în Cupa CEV, dar la feminin, vicecampioana Volei Alba Blaj are un avantaj uriaș și va intra direct în optimile de finală, în luna ianuarie 2027. Turul se va juca între 12 și 14 ianuarie, iar returul între 26 și 28 ianuarie. Blajul ar putea avea parte de un duel 100% românesc în optimi, dacă Dinamo București va trece în 16-imi de o echipă din preliminarii. În aceeași competiție, dar la masculin, vicecampioana Arcada Galați va da piept în 16-imi cu grecii de la PAOK Salonic, o echipă cu 3 titluri și 5 cupe în palmares. Turul se joacă la Galați între 8 și 10 decembrie 2026, iar returul în Grecia, în ianuarie 2027.

Emoții mari sunt și în CEV Challenge Cup, acolo unde Corona Brașov aliniază ambele echipe. Fetele de la Corona vor înfrunta în 16-imi câștigătoarea dintre Panathinaikos Atena și CSM București, cu returul acasă, la începutul lunii decembrie 2026. La masculin, brașovenii se vor duela cu învingătoarea dintre Lorentzweiler din Luxemburg și norvegienii de la Tromso, meciul decisiv fiind programat la Brașov, în ianuarie 2027.