Potrivit unui ordin comun emis de Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, persoanele fără venituri, dar incluse în programele naționale de sănătate, pot primi consultații și internări fără bilet de trimitere sau de internare. Decizia a fost oficializată prin publicarea în Monitorul Oficial și are aplicabilitate imediată.

Documentul legislativ stabilește o modificare esențială în procesul de accesare a serviciilor medicale.

Persoanele vizate de această reglementare nu mai sunt obligate să se adreseze medicului de familie pentru o trimitere către specialist. De asemenea, internarea în spitale se va face fără documente suplimentare. Ordinul vizează exclusiv pacienții neasigurați care fac parte din programele naționale de sănătate.

Tratamentul devine mai facil pentru pacienții diagnosticați cu afecțiuni severe, conform noii reglementări. Cei afectați de boli precum diabetul zaharat, hemofilia, HIV/SIDA, boli cardiovasculare, afecțiuni neurologice, boli rare sau endometrioză vor putea merge direct la specialist.

Nu mai este nevoie de bilet de trimitere de la medicul de familie, ceea ce înseamnă reducerea semnificativă a timpului de așteptare și a efortului administrativ.

Această măsură nu se aplică pacienților oncologici fără venituri, deoarece pentru aceștia există deja reglementări specifice.

Restul bolnavilor incluși în programele naționale pot beneficia de internare în regim de zi sau regim continuu, fără bilet de internare. Scopul este clar: facilitarea accesului la tratament pentru pacienții fără venituri și eliminarea etapelor inutile în procesul de îngrijire.

Tratamentul poate fi accesat fără formalități în mai multe specializări medicale incluse în ordin. Printre acestea se numără diabet, nutriție, boli metabolice, hematologie, neurologie, oncologie medicală și radiologie intervențională.

Pacienții pot primi servicii de specialitate în mod direct, dacă sunt parte din programele naționale de sănătate aprobate.

Modificarea are efecte imediate și oferă beneficii directe celor care au nevoie urgentă de tratamente. În contextul în care timpul este esențial pentru bolnavii cu afecțiuni cronice, măsura vine să elimine orice barieră birocratică între pacient și specialist. Lista specialităților a fost atent selectată pentru a acoperi afecțiuni grave și cu impact major asupra sănătății publice.

Tratamentul acoperit de măsură include mai multe subprograme naționale, alese în funcție de necesitățile medicale ale categoriilor vulnerabile.

Printre acestea se numără subprogramul dedicat sănătății femeii, care oferă servicii precum diagnostic genetic și prevenirea izoimunizării Rh. Alte subprograme incluse sunt cele pentru tratarea toxicodependenței sau tulburării depresive majore.

În plus, sunt vizate și programe pentru radiologie intervențională, tratamentul epilepsiei rezistente și implantarea de neurostimulatoare medulare.

Aceste subprograme oferă acces complet la servicii medicale: de la consultații și investigații, la tratamente, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale. Condiția este ca pacienții să fie incluși într-un program național activ.

Tratamentul pentru pacienții neasigurați este reglementat printr-un document oficial, cu scop clar de debirocratizare.

Ordinul comun nr. 525/1.047/2025, semnat de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și de președintele CNAS, Horațiu Moldovan, asigură acces direct la servicii medicale pentru persoanele vulnerabile. Nu mai sunt necesare drumuri inutile între cabinetele medicale pentru completarea formularelor clasice.

Prin această schimbare, autoritățile urmăresc simplificarea procedurilor și scurtarea timpului necesar pentru inițierea tratamentului.

Ordinul se aplică strict persoanelor fără venituri, dar care sunt parte din programele naționale de sănătate. Astfel, măsura vizează sprijinirea accesului la îngrijire medicală esențială pentru categoriile cele mai afectate din sistemul de sănătate.