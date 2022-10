Trecerea la ora de iarnă 2022 se face în acest weekend . Ceasul se dă cu o oră înapoi , iar ora 4:00 va deveni ora 3:00.

Vom dormi mai mult în noaptea de 29 spre 30 octombrie 2022, sâmbătă spre duminică.Ziua de 30 octombrie 2022 devine cea mai lungă zi a anului, cu 25 de ore.

Sistemul cu ora de vară/ora de iarnă a fost adoptat de țările europene în secolul trecut, pentru a economisi energie, mai ales în perioada războiului sau a crizelor de pe piața petrolului apărute în anii 1970. Introducerea orei de vară a avut ca scop creșterea numărului de ore în care oamenii beneficiază de lumina naturală a Soarelui și a fost extrem de avantajoasă pentru cei care lucrau pe vremuri în agricultură.

Schimbarea orei are loc de două ori pe an, în martie și în octombrie. În luna martie se trece la ora de vară, când ceasul se dă cu o oră înainte, iar în octombrie se revine la ora Meridianului Zero. Primele state din lume care au adoptat trecerea la ora de vară au fost Germania și Austro-Ungaria, în timpul Primului Război Mondial, cu scopul de a reduce consumul de cărbune. Medicii spun că avem nevoie de o perioadă cuprinsă între 1 și 2 săptămâni pentru a ne adapta la ora de iarnă.România a adoptat ora de vară în 1932. Alte 70 de state din lume funcționează după același mecanism, totuși, nu toate națiunile au aceeași perioadă pentru schimbarea orei. Trecerea la ora de iarnă se face în fiecare an în ultimul weekend din luna octombrie, după echinocțiul de toamnă , atunci când

Soarele traversează (aparent) Ecuatorul ceresc și trece în emisfera sudică.

În ultimii ani, schimbarea orei a fost un subiect intens dezbătut, iar Uniunea Europeană le-a solicitat statelor membre să decidă dacă vor rămâne definitiv la ora de vară sau la cea de iarnă. Nici România și nici alte state membre nu au luat încă o decizie definitivă privind continuarea obiceiului de a schimba ora de două ori pe an.

Parlamentul European a decis în martie 2019 renunţarea la schimbarea orei, măsură care ar urma să intre în vigoare din 2021, decizia trebuind însă confirmată şi de Parlamentele naţionale. Deocamdată, România nu a adoptat o decizie în acest sens.