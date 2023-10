Trecerea la ora de iarnă 2023 se face după Echinocțiul de toamnă, atunci când Soarele traversează ecuatorul ceresc și trece prin emisfera sudică. Trecerea la ora de iarnă se va face anul acesta în noaptea de 28 spre 29 octombrie. Deși asta înseamnă că se întunecă mai devreme, câștigăm o oră suplimentară de somn.

Echinocțiul de toamnă, care anul acesta a fost pe 23 septembrie, reprezintă în mod oficial sfârșitul verii, când ziua este egală cu noaptea.

În ultimii ani, tehnologia modernă – computerele, smartphone-urile și televizoarele inteligente- ne-au obișnuit să-și schimbe automat ora pentru noi. Excepție fac anumite aparate electrocasnice (cuptoarele cu microunde) care au nevoie de reglare manuală, cu excepția cazului în care sunt dispozitive inteligente.

Ora de vară a fost implementată în SUA în 1918, pentru a crește orele de lumină solară în emisfera nordică. Prin schimbarea ceasurilor înainte și înapoi, împreună cu anotimpurile (când lumina zilei se extinde primăvara și scade toamna) există o oră suplimentară în care beneficiem de lumina zilei.

Conceptul a fost adoptat în timpul Primului Război Mondial, pentru a maximiza resursele care erau rare la acea vreme. Conceptul urmărea introducerea unei perioade de timp pe durata verii. Ideea lui Benjamin Franklin, din anul 1784, a fost preluată de catre William Willett, un constructor britanic, care, într-o dimineață de vară, în jurul orei 6.00, a observat că, deși afară era lumină, toate obloanele caselor din oraș erau închise.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, președintele Franklin Roosevelt a implementat o nouă oră de vară pentru întreaga țară, care a fost folosită pe tot parcursul anului. Acum, în SUA, ora de vară începe la ora 2 dimineața, în a doua duminică a lunii martie, și se termină la ora 2 a.m. în prima duminică a lunii noiembrie. Deși statelor li se permite să renunțe la ora de vară conform legii federale, acestea trebuie să primească aprobarea Congresului, înainte de a adopta ora standard permanentă pe tot parcursul anului.

Germania a fost prima țară care a ”economisit timp” în 1916, înainte ca și alții să adopte această practică.

Schimbarea orei poate afecta ritmurile noastre circadiene. Este vorba de schimbările mentale, fizice și comportamentale pe care o persoană le poate experimenta în timpul unui ciclu de 24 de ore, cum ar fi nivelurile de oboseală, apetitul și temperatura corpuluiAceste procese pot fi modificate în funcție de modificările luminii și întunericului din mediul unei persoane.

Deși este doar o schimbare de timp de o oră, poate face o diferență mare față de nivelurile de întuneric observate de o persoană în timpul zilei. Schimbarea orei care are loc toamna are ca rezultat o expunere mai mică la lumina dimineții și o expunere mai mare la lumina serii, deoarece somnul și programul de lucru al oamenilor rămân aceleași. Oamenii de știință au descoperit că desincronizarea ceasurilor corporale, de două ori pe an, poate duce la o creștere a riscurilor pentru sănătate, cum ar fi depresia, obezitatea, cancerul și atacurile de cord.