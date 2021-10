Aspectul tenului este unul dintre factorii care pot influența în foarte mare măsură starea de spirit a unei femei. De la vârste mai fragede sau mai înaintate, în funcție de o multitudine de variabile greu de intuit și controlat, chipurile doamnelor și domnișoarelor încep să poarte riduri, pete și alte semne ale trecerii timpului.

Îmbătrânirea pielii este firească și trebuie primită cu calm și înțelegere. Este deja cunoscut că o metodă noninvazivă miraculoasă de prevenție sau estompare completă a ridurilor nu există. Ceea ce există, însă, sunt produsele care pot îmbunătăți starea tenului tău, încetinind considerabil procesul de apariție a semnelor bătrâneții.

Află în ce produse merită să investești pentru a ști sigur că pielea ta va fi în cea mai bună formă a sa, indiferent de vârstă:

1.Un ser sau o cremă cu vitamina C

Serurile, cremele și uleiurile cu vitamina C pentru ten se încadrează fără doar și poate în topurile preferințelor pasionaților de beauty și ale dermatologilor. Paleta efectelor pe care le poate avea aplicarea zilnică a unui astfel de produs pe față este atât de largă încât acesta poate fi catalogat cu ușurință ca fiind un must have. Creșterea elasticității pielii și favorizarea producerii de colagen și elastină sunt doar două dintre beneficiile aplicării unei asemenea creme, însă suficiente pentru a o plasa pe lista preferințelor doamnelor care încep să se confrunte cu ridurile.

2.O cremă antirid cu adevărat sănătoasă

Problema pieței dermatocosmeticelor antirid este supraîncărcarea cu produse ineficiente, care fură privirea cu ajutorul designului atrăgător, ascunzând, de fapt, o listă de ingrediente plină de substanțe dăunătoare pentru ten. Dacă vrei cu adevărat să ,,faci treabă bună”, uită de pretențiile de preț și branding și concentrează-te pe calitatea compoziției produsului ales. Nu știi încotro să te îndrepți? Încearcă gama de creme antirid naturale de la Generock și fii convinsă că vei obține cele mai bune rezultate fără utilizarea vreunei substanțe nocive.

3.O cremă cu protecție solară

Uită de mitul conform căruia cremele FPS trebuie aplicate doar la mare, în perioada concediului de vară. Expunerea îndelungată la lumina soarelui sau la cea a ecranului computerului are efecte nebănuite asupra tenului celor care aleg să nu se protejeze în niciun fel. Fiind fotosensibilă, pielea omului se degradează într-un ritm mult mai alert decât cel obișnuit dacă nu este apărată de o barieră de cremă cu factor de protecție solară de-a lungul întregului an.

Ai grijă de starea ta de bine având grijă de strălucirea tenului tău. Alege responsabil gama de produse utilizate și vei obține, cu siguranță, efectele dorite. Până una alta, nu uita că cel mai luminos chip este, indiferent de vârstă, cel al unei femei fericite.

Sursa foto: unsplash.com