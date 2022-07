Manchester United se află într-un proces de transformare extrem de important. După ce pe banca diavolilor roșii s-au plimbat în ultimii ani mai mulți manageri, unii cu mai multă experiență, alții cu mai puțină, în acest moment se află olandezul Erik ten Hag, unul dintre cei mai promițător manageri din întreaga lume.

Tocmai de aceea, conducerea de pe Old Trafford pare dispusă să cheltuiască atât cât trebuie pentru a aduce cei mai buni jucători la United astfel încât clubul să încerce măcar să se lupte la titu măcar peste doi ani, dacă nu chiar din sezonul care va începe în toamnă. Pentru fanii pariurilor live, Cristiano Ronaldo a fost un client bun la care au apelat mereu pentru a marca, fiind golgheterul de pe Old Trafford în stagiunea trecută. Chiar dacă portughezul pare că va rămâne în Manchester și sezonul viitor, el are o vârstă înaintată și ar putea să prindă mai puține minute dacă va veni un atacant de clasă mondială. Un astfel de atacant este absolut necesar pentru ca United să redevină o echipă de top.

Cine ar putea veni însă pe Old Trafford? Care sunt variantele cele mai bune?

1.Jonathan David

Canadianul de la Lille este de două sezoane încoace unul dintre remarcații din Ligue 1. David a impresionat pe toată lumea prin performanțele sale, golurile marcate și viteza sa remarcabilă. David știe să se plaseze excelent, iar cursele sale pun în dificultate orice apărare. Sigur că el ar veni din Ligue 1, este foarte tânăr și ar avea nevoie de o perioadă de adaptare destul de mare, însă având în vedere că Ronaldo este în continuare pe Old Trafford, Ten Hag l-ar putea introduce treptat pe David și astfel canadianul va avea timp de adaptare fără prea mare presiune.

2.Christopher Nkunku

Nkunku este o variantă mai sigură, fiind unul dintre cei mai buni jucători din Bundesliga din sezonul trecut, însă diavolii roșii ar fi nevoiți și să plătească mai mult pentru francez în comparație cu Jonathan David. Cu toate astea, Nkunku ar aduce mai multă certitudine. O mică problemă aici este legată de faptul că fotbaliștii din Bundesliga nu au reușit să lase o impresie bună în general, mai ales când vine vorba de cei pe faza ofensivă. Tocmai de aceea, îndoieli rămân și în ceea ce-l privește pe Nkunku.

3.Andre Silva

Silva continuă să confirme și ar fi o variantă excelentă pentru Manchester United, în condițiile în care ar veni destul de ieftin din Bundesliga. Din nou, există problema cu fotbaliștii care fac trecerea din Germania în Anglia, însă având în vedere prețul redus, ar fi o afacere bună. United poate profita de moment și îl poate folosi pe Silva măcar ca jucător de rotație.

Așadar, iată care sunt variantele lui Erik ten Hag când vine vorba de noii atacanți pe care i-ar putea aduce pe Old Trafford. Trebuie ținut de aceste nume în vara asta, cu siguranță.

sursă foto: unsplash.com