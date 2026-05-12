Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 rescrie regulile spectacolului chiar înainte de primul fluier. FIFA a anunțat o premieră istorică: turneul va debuta cu trei ceremonii de deschidere separate, organizate în fiecare dintre țările gazdă – Mexic, SUA și Canada. Spectacolele vor aduce pe scenă staruri de talie mondială, precum Katy Perry, Michael Bublé sau Shakira, transformând arenele de fotbal în adevărate scene de concert cu 90 de minute înainte de startul meciurilor.

Turneul va fi inaugurat pe 11 iunie, pe legendarul stadion „Estadio Azteca” din Ciudad de México, unde selecționata Mexicului va întâlni Africa de Sud. Spectacolul va fi dominat de ritmuri latino, având ca invitați trupa rock Maná, pe Alejandro Fernández și Belinda, în timp ce artista Tyla va reprezenta moștenirea sud-africană.

A doua zi, pe 12 iunie, spectacolul se mută în Statele Unite și Canada. La Los Angeles, pe stadionul „SoFi”, Katy Perry va fi cap de afiș înaintea duelului dintre SUA și Paraguay, fiind acompaniată de rapperul Future și de Lisa. În același timp, la Toronto, pe „BMO Field”, Michael Bublé, Alanis Morissette și Alessia Cara vor încânta publicul canadian înaintea partidei cu Bosnia și Herțegovina. Fiecare ceremonie va dura aproximativ 15 minute și face parte dintr-un concept amplu de divertisment care include lansarea albumului oficial al FIFA și a imnului „Dai Dai”, interpretat de Shakira.

Dincolo de sport, ediția din 2026 va marca și împlinirea a 250 de ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite. FIFA plănuiește evenimente speciale dedicate acestui bicentenar pe 4 iulie, în Philadelphia și Houston, în cadrul meciurilor din optimile de finală.

Această mobilizare globală fără precedent, care îmbină armonios sportul rege cu industria muzicală de top și diplomația, transformă arenele sportive în puncte de convergență culturală și demonstrează că succesul celui mai mare eveniment al planetei depinde de implicarea totală a organizatorilor și a forțelor de securitate; aflate permanent la datorie pentru a gestiona fluxurile masive de spectatori și pentru a garanta ordinea și siguranța milioanelor de fani, acestea oferă garanția unui spectacol total ce va rămâne întipărit în memoria iubitorilor de sport din întreaga lume.