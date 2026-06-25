România va fi reprezentată de trei cluburi în noul sezon 2026-2027 al Ligii Campionilor la handbal. Federația Europeană a aprobat cererea de upgrade pentru CSM București la feminin, astfel că „tigroaicele” se alătură campioanelor Gloria Bistrița și Dinamo București în cea mai importantă competiție continentală.

Federația Europeană de Handbal a publicat lista oficială a echipelor acceptate pentru noul sezon din Liga Campionilor. România a primit o veste excelentă. Pe lângă echipele Gloria Bistrița la feminin și Dinamo București la masculin, care aveau deja locul asigurat datorită coeficientului de țară, țara noastră va mai avea o reprezentantă. Solicitarea de upgrade trimisă de CSM București a primit un răspuns pozitiv din partea forului european. Astfel, vicecampioana României va lua din nou startul în competiție cu obiectivul clar de a se califica în Final Four-ul de la Budapesta.

Alături de CSM București, au mai primit invitații în faza grupelor echipele Odense și Nykobing din Danemarca, Borussia Dortmund din Germania, Ferencvaros din Ungaria și Sola din Norvegia. Acestea se alătură formațiilor calificate direct din postura de campioane, printre care se numără deținătoarea trofeului, Metz, dar și Gloria Bistrița, Team Esbjerg, Gyor sau Storhamar. Singura echipă feminină refuzată la upgrade a fost Molde din Norvegia.

La masculin, competiția vine cu o schimbare majoră de format în noul sezon. Numărul de echipe de la start se extinde de la 16 la 24. Campioana României, Dinamo București, este calificată automat pe tabloul principal, alături de mari forțe ale Europei precum Barcelona, Aalborg, Paris Saint-Germain, Magdeburg sau Veszprem. Din cauza noului format extins, nu mai puțin de 13 echipe au primit upgrade din partea federației europene, printre care Nantes, Montpellier, Fuchse Berlin, PICK Szeged sau Porto. Forul european a respins doar trei cereri la masculin, venite de la Tatabanya, Valur și Elverum.

Primele meciuri oficiale din noul sezon vor avea loc pe 5 și 6 septembrie pentru echipele feminine, în timp ce băieții vor debuta pe parchet în zilele de 9 și 10 septembrie.