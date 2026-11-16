Handbalul feminin românesc își reconfirmă forța pe plan continental. Trei formații din Liga Florilor au obținut calificarea în grupele EHF European League, a doua competiție intercluburi ca valoare de pe continent. Dunărea Brăila, Corona Brașov și SCM Râmnicu Vâlcea și-au câștigat manșele retur din play-off și merg umăr la umăr în faza următoare a întrecerii.

România va avea o reprezentare solidă în grupele EHF European League la handbal feminin, după ce toate cele trei echipe angrenate în play-off și-au respectat statutul și au obținut victorii categorice sau dramatice în manșele decisive.

Primele care au deschis seria calificărilor au fost handbalistele de la Dunărea Brăila. Formația pregătită de Bogdan Burcea a avut de recuperat un handicap minim în fața norvegiencelor de la Molde, după înfrângerea la limită din manșa tur, scor 29 la 30. Prima repriză a duelului decisiv a fost extrem de echilibrată, cu ambele echipe alternând la conducere și cu un avantaj de două goluri pentru brăilence la pauză, 15 la 13. În partea secundă însă, gazdele s-au descătușat complet, au dominat jocul pe toate fazele și s-au impus categoric la nouă goluri diferență, scor 33 la 24. Elena Roșu a fost principala marcatoare a echipei, cu șapte reușite, urmată de Rebeca Necula cu șase goluri și Valeria Kirdiasheva cu cinci.

Emoții mult mai mari au trăit suporterii Coronei Brașov, dar finalul a adus aceeași bucurie. Elevele Marianei Tîrcă au învins formația franceză Chambray Touraine pe teren propriu, repetând la indigo rezultatul din tur, 26 la 25. Brașovencele au început în forță și au condus chiar și la patru goluri în prima repriză, însă pauza le-a găsit cu un avans minim, 11 la 10. Scenariul s-a repetat și după reluare. Corona s-a desprins la șase goluri, dar a scăzut ritmul pe final, permițând oaspetelor să se apropie periculos. Golurile marcate de Berbece, Balsam, Kochaniak și Grozav au fost însă suficiente pentru o nouă prezență în grupe, acolo unde brașovencele au ratat la limită calificarea în sferturi în sezonul precedent.

Tabloul calificărilor a fost completat de SCM Râmnicu Vâlcea, care nu a lăsat loc de surprize în deplasarea din Polonia, contra lui MKS Lublin. Cu un avantaj liniștitor de cinci goluri după victoria din Sala Sporturilor „Traian”, echipa antrenată de Florentin Pera a gestionat excelent partida retur. Vâlcencele au avut emoții doar până în minutul 42, moment în care au profitat de erorile gazdelor, au lovit decisiv pe contraatac și au câștigat cu același scor din tur, 32 la 27. Pivotul brazilian Tamires Morena de Araujo a fost desemnată jucătoarea meciului, cu nouă goluri din zece aruncări.

Faza grupelor din EHF European League va debuta în luna ianuarie, iar finala competiției este programată în luna mai.