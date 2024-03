Noul antrenor al reprezentativei de handbal masculin, George Buricea, a declarat că jucătorii Nicușor Negru, de la CS Dinamo, Cristian Ghiță, de la AHC Potaissa Turda, și Adrian Vlad Rotaru, de la CSM București, au decis să nu mai participe la acțiunile primei reprezentative ale României.

George Buricea, noul antrenor al naționalei masculine, are primele teste înainte de dubla cu Cehia, din 5 și 8 mai 2023 pentru turneul final de Campionatul Mondial.

Pe 15 și 16 martie, România întîlnește la Brăila Macedonia de Nord în două partide de verificare.

Reunirea va avea loc la Brăila pe 10 martie, iar rolul acțiunii este ca echipa să se pregătească centralizat pentru cele două jocuri de verificare, cu Macedonia de Nord, din 15 și 16 martie.

„Sunt entuziasmat să încep un nou capitol din viața mea, în calitate de antrenor al echipei naționale. Mă bucur foarte tare că pregătirea și meciurile cu Macedonia de Nord vor avea loc la Brăila, orașul în care m-am născut și îi aștept pe toți brăilenii mei să vină pentru a ne susține. Am convocat jucătorii pe care i-am considerat că sunt în acest moment în cea mai bună formă, cu mențiunea că Nicușor Negru, Cristian Ghiță și Vlad Rotaru au ales să nu mai participe la acțiunile naționalei. Pe lista mea de convocări a fost și Saeid Heidarirad, doar că în acest moment, din cauza unei probleme personale, nu va putea participa la dubla cu Macedonia de Nord, de la Brăila. La fel și Alexandru Ghivil, pe care l-am convocat inițial, dar din cauza unei accidentări nu va putea fi alături de noi. În această perioadă am mai purtat discuții și cu alți jucători pe care îi am în vedere, pentru acțiunile echipei naționale, așadar lista de selecție este deschisă. Am vorbit și cu Javier Humet, dar nu este refăcut 100 la sută din punct de vedere fizic, iar de la Ante Kuduz așteptăm un răspuns final. Pentru mine este important să văd la jucătorii mei: determinare, sacrificiu, curaj și mândria că își reprezintă țara”, a declarat George Buricea pentru site-ul oficial al Federației Române de Handbal.