Liga Florilor se mută la Sf.Gheorghe unde pe parcursul a patru zile se vor disputa etapele 25, 26 și 27. HC Zalău va întâlni în primul meci pe Gloria Buzău ocupanta locului 4 în clasament.

În cadrul etapei a 26-a zălăuancele se vor duela cu Activ Ploiesti, echipă care se află pe ultimul loc în clasament. În ultima etapă a turneului de la SF.Gheorghe, echipa pregatită de Elena si Gheorghe Tadici se va duela cu CSM Galați.

Handbal Club Zalău a obținut în acest sezon 11 victorii într-o competiție care se dispută sub formă de turnee, evoluând mereu în deplasare . În acest format, în Liga Florilor s-au jucat 24 etape, iar până la final de sezon mai sunt de disputat 6 runde. HC Zalău are cea mai tânără echipă din Liga Florilor, având în lot 11 jucătoare sub 23 de ani fiind singura echipă la nivel national care promovează jucătoarele tinere.

Programul echipei la turneul de la Sf. Gheorghe: