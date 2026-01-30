Campionatul primului eșalon feminin a programat miercuri, trei partide, două din etapa a treisprezecea și una din etapa a paisprezecea. Toate jocurile au fost câștigate de gazde, două dintre ele chiar la diferențe consistente

Două partide din etapa a treisprezecea și una din etapa a paisprezecea au fost programate de Federația Română de Handbal la mijlocul săptămânii. Toate jocurile au fost câștigate de gazde, două dintre ele chiar la diferențe consistente. Corona Brașov a învins HC Zalău la scorul de 30-26. Fetele lui Bogdan Burcea s-au impus clar, cea mai bună marcatoare a echipei fiind Sorina Grozav, cu 9 goluri. A fost un duel echilibrat, în care Corona a condus prima dată chiar la pauză. Repriza a doua a fost ușor dominată de gazde, care însă nu au reușit să se distanțeze confortabil pe tabelă. Cu această victorie, Corona îşi consolidează poziţia pe a treia treaptă a podiumului, având 20 de puncte.

Cele două echipe se vor afla faţă în faţă şi în Cupa României, în faza optimilor de finală.

Campioana CSM Bucureşti a dispus de CSM Slatina cu scorul de 37-24, în Sala Apollo din Capitală, într-o partidă din etapa a 13-a din Liga Florilor.

SCM Râmnicu Vâlcea au pus presiune pe Rapid București încă din primele minute. Apărarea a funcționat bine, iar diferența s-a mărit constant. La pauză, Vâlcea avea avantaj confortabil, 19-14.

În repriza a doua, ritmul a rămas același, iar Vâlcea s-a impus fără să apese pe pedala de accelerație, 35-25.

În urma acestui rezultat, Vâlcea a urcat pe locul 4 în clasament, cu 15 puncte după primele 13 etape.

De cealaltă parte, Rapid se află pe locul 7, cu 11 puncte după 12 meciuri jucate.

În clasament, CSM București este lider, cu 25 de puncte, urmată pe podium de Gloria Bistrița (24 de puncte) și Corona Brașov (20 de puncte)