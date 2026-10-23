Mobilizare importantă pe șantierele Autostrăzii Transilvania, unde autoritățile mențin obiectivul de a deschide circulația pe trei sectoare cheie până la sfârșitul anului 2026. Tronsonul dintre Nădășelu și Zimbor este cel mai avansat, înregistrând un stadiu fizic de 99,30%. Deși condițiile meteorologice nefavorabile împiedică temporar turnarea asfaltului și aplicarea marcajelor, constructorii continuă montarea elementelor de siguranță pentru a respecta termenele asumate.

Lucrările pe trei șantiere majore ale Autostrăzii A3 avansează în ritm susținut, obiectivele oficiale vizând darea în trafic a acestor sectoare până la finalul anului 2026. Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, a verificat stadiul proiectelor și a confirmat că, în ciuda ploilor care blochează procesul de asfaltare, echipele tehnice execută activități specifice, precum montarea parapeților de protecție.

Pe secțiunea Nădășelu – Zimbor, care se întinde pe o lungime de 30,6 kilometri, constructorul român UMB Spedition a atins un stadiu fizic remarcabil de 99,30%. Echipele se concentrează pe finisaje, montarea indicatoarelor și a bordurilor în zonele de parcare. Cu toate acestea, tronsonul nu poate fi deschis circulației separat din cauza unui blocaj tehnic reprezentat de două viaducte amplasate la Nădășelu și Topa Mică. Aceste structuri fac obiectul unui contract distinct, în valoare de 995 de milioane de lei fără TVA, semnat cu asocierea formată din Özaltin, Ilgaz și Visio Construct. Deși ordinul de începere a fost emis pentru august 2025, iar termenul contractual oficial este martie 2027, autoritățile forțează finalizarea lucrărilor până în decembrie 2026. Stadiul fizic la viaducte a crescut de la 86% la 87,80%, lucrându-se intens la hidroizolație și la structura suprabetonată.

În paralel, pe sectorul Suplacu de Barcău – Chiribiș, ce măsoară 26,35 kilometri, compania Construcții Erbașu a raportat un progres fizic de 95,39%. Terasamentele sunt finalizate integral, iar muncitorii montează parapeții direcționali, urmând ca stratul de uzură și marcajele rutiere să fie aplicate imediat ce vremea va deveni uscată. Termenul asumat pentru finalizarea acestui sector este tot luna decembrie 2026.

În zona de vest a țării, pe tronsonul Chiribiș – Biharia de 28,55 kilometri, constructorul a depășit pragul de 85% stadiu fizic și a demarat așternerea stratului final de asfalt. Contractul semnat în aprilie 2024 are ca termen limită luna mai 2027, însă mobilizarea din teren indică posibilitatea unei recepții anticipate în decembrie 2026. Realizarea acestor obiective cumulate va permite crearea unei legături continue de 155 de kilometri de autostradă între Poarta Sălajului și Târgu Mureș, la care se adaugă o secțiune suplimentară de 26 de kilometri orientată spre Borș.