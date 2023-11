Dacă există o piesă de îmbrăcăminte emblematică a sezonului de toamnă-iarnă, aceasta este, dintotdeauna, puloverul. Este un element de bază esențial în garderoba noastră, o asigurare împotriva frigului chiar și în acele zile friguroase în care ne trezim cu temperaturi scăzute. În acest articol îți prezentăm cele 3 tipuri de pulovere damă pe care ar trebui să ți le achiziționezi cât mai repede pentru garderoba ta, dacă nu cumva le ai deja. Iar dacă le ai, niciodată nu sunt suficiente, știi doar.

1. Pulovere de damă oversize (supradimensionate)

În ultimii ani, tendința este spre forme supradimensionate, țesături pufoase precum mohairul sau tricotaje împletite. Bunicile noastre ar fi mândre de noi, să ne vadă așa îmbrăcate și să nu ne mai “tragă curentul la șale”. 🙂 Puloverele realizate din fire multicolore și mânecile largi sunt, de asemenea, foarte populare. Combinarea corectă a puloverelor tricotate gros pentru femei nu este un secret. Un pariu sigur este să optezi pentru blugi slim sau skinny. Poți alege să îi combini chiar și cu adidași, dacă încă nu e vremea de ghete îmblănite sau de bocanci. De fapt, merg cu orice tip de încălțăminte. Avantajele acestui tip de pulovere pentru damă sunt multiple. Poți să îți iei pe sub el tricouri sau helănci, să țină de cald. Și nici nu contează silueta. Sunt potrivite pentru orice formă a corpului, tu doar să te simți bine în pielea ta. Și să nu faci frigul!

2. Pulovere damă “pe gât” în culori uni sau pestrițe

În acele dimineți în care vrei să mergi la serviciu cu un look discret, confortabil și potrivit pentru orice situație (ploaie, vânt sau ger), puloverul cu guler înalt este un adevărat salvator. Fă rost de unul dintre aceste pulovere de damă pentru acest sezon de toamnă-iarnă, în culorile și modelele care îți plac. De obicei, ele sunt “drepte”, adică se așază fluid peste pantaloni și fuste. Vor arăta minunat cu pantaloni cu drepți (chiar și evazați cum se poartă sezonul ăsta în România) sau cu o fustă creion. Poți săadaugi un blazer, o jachetă din piele sau un trench de damă (o altă piesă vestimentară nelipsită din garderobă) – perfect pentru birou!

3. Pulovere de damă cu dungi

Ai în plan să ieși la prânz, să vezi o expoziție, la o cafea în weekend cu prietenii sau pur și simplu să te bucuri de zilele însorite de iarnă în aer liber, alături de familie sau prieteni? Pregătește-te să ieși pe străzi cu un pulover cu dungi în culori vii, electrice, cel mai în vogă în materie de pulovere pentru femei! De asemenea, clasicele dungi în alb și albastru sunt mereu o opțiune perfectă. Acest model de pulovere damă te va trimite instant cu gândul la vară și la mare, anotimp pe care îl așteptăm an de an, de câte ori vine frigul, și de care ne plângem, an de an, de câte ori avem parte de caniculă.

4. Trench de damă – piesa nelipsită din șifonierul tău

Dacă tot vorbeam despre ce putem pune peste pulovere în sezonul rece, trench coat-ul este o piesă atemporală, prezentă în fiecare magazin în fiecare sezon, de la modele clasice la cele mai moderne, lungi, scurte, oversize, ba chiar a fost reinventat și în versiuni maxi-lungi din piele și piele lăcuită, inspirate din Matrix.

Și dacă stăm să ne gândim bine, toată viața am văzut actori și protagoniști din industria cinematografică care nu mergeau nicăieri fără enigmaticul lor trench, precum polițistul Columbo, inspectorul Gadget sau Humphrey Bogart. Dar nu era doar pentru bărbați, deoarece și femeile le purtau, așa cum putem vedea la Audrey Hepburn și alte actrițe ale vremii, precum Sophia Loren și Ava Gardner, purtând mult îndrăgitul trench de damă.

Cu ce combinăm un trench de damă? Aproape cu orice! Noi recomandăm blugii, care sigur nu ne lipsesc din garderobă și care sunt atât de versatili, deoarece vin în atât de multe croieli și culori diferite, încât se potrivesc la orice ocazie și în orice look. Poți să-l porți cu adidași sau teniși, pentru un look casual, relaxat. Pentru un stil mai elegant, optează pentru botine cu toc sau fără, depinde de preferințe. Iar cu accesoriile și geanta adecvată, un trench de damă va atrage toate privirile asupra ta. Un concert rock? Nicio problemă. Îți pui bocanci în picioare sau ghete și ești gata de distracție.