Magistraţii din întreaga ţară au hotărât ca, începând de miercuri, să suspende judecarea dosarelor, cu anumite excepţii, solicitând totodată retragerea imediată a proiectului de lege referitor la modificarea pensiilor de serviciu ale judecătorilor.Magistrații Tribunalului Sălaj s-au alăturat acestei forme de protest, conform Hotărârii nr. 2/2025 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Sălaj.

Magistrații Tribunalului Sălaj s-au alăturat , conform Hotărârii nr. 2/2025 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Sălaj, din 26 august 2025, magistraţilor din întreaga ţară , care au hotărât ca, începând din 27 august 2025, să suspende judecarea dosarelor, cu anumite excepţii, solicitând totodată retragerea imediată a proiectului de lege referitor la modificarea pensiilor de serviciu ale judecătorilor. La acest protest li s-au alăturat şi procurorii. Aceștia au anunţat suspendarea activităţii, exceptând situaţiile ce privesc luarea unor măsuri preventive privative de libertate sau emiterea ordinelor de protecţie.

De asemenea, toate cele 16 curţi de apel din ţară, în urma adunărilor generale ale judecătorilor desfăşurate, au cerut retragerea imediată a proiectului de lege privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraţilor, potrivit anunţului făcut de Consiliul Superior al Magistraturii.

În Hotărârea nr. 2/2025 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Sălaj, magistrații arată că, din totalul de 212000 persoane (bugetari) cu pensii de serviciu și speciale, doar 5.600 sunt magistrați, puterea executivă având, deci, în vedere doar procentul de 2,64% din aceste pensii, cât reprezintă cele ale magistraților, nepreocupându-se de procentul masiv de 97,36%, în disprețul standardelor europene, după cum puterea executivă nu este interesată nici de faptul că pensiile magistraților reprezintă doar 0,1% din numărul pensiilor care se plătesc lunar, fiind evident că vehiculata scădere a deficitului economic nu poate fi obținută din 2,64% sau din 0,1%.

De asemenea, magistrații Tribunalului Sălaj, au arătat că prezentarea sistemului judiciar ca fiind vinovat pentru eșecuri ale celorlalte puteri în domenii în care justiția, potrivit Constituției, nu are nici o atribuție, poate crea riscul major ca toate aceste acțiuni ale executivului și legislativului să inducă cetățenilor ideea că sistemul judiciar este doar un instrument la discreția factorului politic ce se comportă autocratic, putând, în pofida oricăror valori ale statului de drept, să impună modificări în forță, fără niciun fel de consultări, cu desconsiderarea independenței justiției, marcând începutul sfârșitului statului de drept în România.

Totodată, magistrații Tribunalului Sălaj, au arătat că lipsa de previzibilitate și stabilitate a statutului judecătorilor, ca urmare a așa-numitelor „reforme”, cu consecințe dramatice asupra sistemului judiciar, care nu fac decât să submineze constant statutul magistraților, conducând la plecări masive din sistem și la o creștere a dezinteresului față de profesie din partea absolvenților de drept sau a tinerilor profesioniști – realități de natură să producă disfuncții în organizarea activității instanțelor, din cauza lipsei vădite a resurselor umane, agravată prin reluarea, anuală, a dezbaterilor privind statutului judecătorilor și procurorilor, în condițiile creșterii volumului de activitate al instanțelor și al unui grad de încărcătura al judecătorilor mult peste media europeană.