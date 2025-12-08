Federația Română de Fotbal a desemnat cel mai bun „tricolor” al anului 2025. Lupta a fost câștigată la o distanță mare de unul dintre cei mai apreciați fotbaliști români.

Andrei Rațiu a devenit, din punct de vedere matematic, câștigătorul titlului Tricolorul Anului 2025 în competiția organizată în aplicația Tricolorii. Federația Română de Fotbal a desemnat cel mai bun „tricolor” al anului 2025.

”Mă bucur pentru că m-ați ales Tricolorul lunii dar și al anului, vă mulțumesc! Pentru mine, de fiecare dată când îmbrac tricoul naționalei, este o mândrie foarte mare.În această primăvară, vom avea o misiune foarte importantă și sunt sigur că împreună vom reuși. Hai, România!”, a fost mesajul transmis de Rațiu, prin intermediul FRF.

„Sonic” și-a adjudecat trofeul din aplicație după ce a fost votat de suporteri „tricolorul lunii noiembrie” și a ajuns la 3 astfel de trofee în 2025, plus alte două podiumuri. A fost urmat de Dennis Man și Darius Olaru în preferințele suporterilor.

Astfel, fundașul naționalei României a ajuns la 39 de puncte în clasamentul anual și nu mai poate fi detronat, potrivit FRF.

În vâstă de 27 de ani, Rațiu a fost o piesă de bază la Echipa Națională în acest an. El a fost integralist în toate cele 8 meciuri oficiale disputate de tricolori în 2025. Sportivul a marcat cel de-al doilea său gol în tricoul naționalei în victoria, 7-1 cu San Marino, și a oferit un assist în duelul cu Austria, de la Viena. De asemenea, Andrei Rațiu a purtat banderola de căpitan al României în meciul cu Cipru de pe teren propriu.

În acest moment, pe locul 2 în clasamentul „Tricolorul Anului 2025” se află Dennis Man, în timp ce locul 3 este împărțit de Ianis Hagi și Ștefan Târnovanu. Ierarhia finală va fi stabilită în urma ultimului concurs al anului – tricolorul lunii decembrie, adaugă reprezentanții FRF.