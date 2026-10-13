Max Verstappen a spart gheața pe circuitul stradal de la Marina Bay și a câștigat în premieră Marele Premiu din Singapore, la capătul unei curse pe care a dominat-o de la un capăt la altul. Pilotul Red Bull Racing a transformat plecarea din pole-position într-o victorie de prestigiu, fiind urmat pe podium de Charles Leclerc de la Ferrari și de Kimi Antonelli de la Mercedes. Dincolo de victoria olandezului, cursa nocturnă a adus modificări importante în ierarhia generală și l-a adus pe liderul campionatului cu un pas mai aproape de titlul mondial.

Marele Premiu din Singapore va rămâne cu siguranță o bornă de referință în palmaresul lui Max Verstappen. Pornit pentru a 50-a oară din pole-position, campionul olandez a gestionat perfect presiunea și a rămas lider pe toată durata întrecerii, bifând astfel prima sa victorie din carieră pe acest circuit dificil, unde terminase pe locul 2 în edițiile din 2018, 2024 și 2025. Evenimentul a consemnat cursa cu numărul 250 din cariera lui Verstappen, pe care a sărbătorit-o cu cea de-a 73-a victorie din palmares. În ciuda unor probleme temporare de comunicare radio, pilotul Red Bull a demonstrat un ritm impecabil, continuându-și forma excelentă după succesul precedent din Malaezia și cel din cursa de sprint. la final, Verstappen s-a declarat extrem de fericit, subliniind motivația uriașă a echipei de a obține rezultate de top.

În spatele învingătorului, bătălia pentru podium a fost una de un dramatism extrem. Charles Leclerc a reușit să își securizeze poziția a 2-a pentru scuderia Ferrari, însă marea surpriză a venit din partea liderului clasamentului general, Kimi Antonelli. Pilotul de la Mercedes a dat dovadă de o agresivitate remarcabilă în tururile finale, profitând din plin de duelul strâns dintre campionul en-titre Lando Norris și Lewis Hamilton. Antonelli i-a depășit pe amândoi și a completat podiumul pe locul 3, declarându-se extrem de mulțumit de rezultat la finalul unei curse pe care a descris-o ca fiind extrem de solicitantă din punct de vedere fizic.

Această performanță îi consolidează substanțial poziția lui Kimi Antonelli în cursa pentru coroana mondială. Tânărul pilot de la Mercedes și-a mărit avansul în clasamentul piloților la 102 puncte față de coechipierul său, George Russell, cel care a terminat doar pe locul 9 după ce fusese penalizat și pornise de pe poziția a 19-a a grilei. Un moment inedit s-a consumat la finalul festivității de premiere, când Antonelli a fost surprins să afle de la fostul campion Jenson Button că are șansa matematică de a închide lupta pentru titlul mondial odată cu următoarea etapă programată în Statele Unite, pe circuitul din Austin, Texas. Liderul din Formula 1 a reacționat modest, afirmând că preferă să nu se gândească încă la trofeu și că se va concentra exclusiv pe obținerea unui weekend cât mai bun pe pământ american.