Italianul Kimi Antonelli obține o victorie magistrală în Marele Premiu de Formula 1 din Statele Unite și face un pas uriaș spre titlul mondial. Chiar dacă sărbătoarea supremă este amânată temporar din cauza pozițiilor ocupate de rivalii săi direcți, succesul clar de pe circuit confirmă că tânărul pilot domină actualul sezon competițional.

Este doar o chestiune de timp până când talentatul pilot italian Kimi Antonelli, în vârstă de 20 de ani, se va încununa în premieră campion mondial în Formula 1. Dacă va reuși acest lucru, el va deveni cel mai tânăr campion din întreaga istorie a acestei competiții de elită. O primă șansă matematică s-a conturat pe circuitul din Statele Unite, unde italianul și-a îndeplinit impecabil partea de misiune.

Plecat excelent din grilă, el a pornit ca din tun și l-a lăsat mult în urmă pe Max Verstappen, cel care pornise de pe poziția a doua. Antonelli a controlat cursa de la un capăt la altul, conducând fără cusur o întrecere tactică, bazată pe o strategie cu o singură oprire la boxe care a surprins concurența. Cu toate acestea, calculele matematice pentru titlu au depins de rezultatele obținute de britanicii Lewis Hamilton și George Russell. Scenariul ideal care l-ar fi încoronat campion nu s-a îndeplinit, deoarece ambii piloți au terminat cu exact o poziție mai sus decât pragul critic, respectiv pe locurile 4 și 8.

Podiumul din Statele Unite a fost completat de Charles Leclerc. Pilotul monegasc de la Ferrari a realizat o prestație solidă. După ce l-a depășit pe Hadjar la start, Leclerc a trecut pe finalul cursei și de Max Verstappen, asigurându-și treapta a doua a podiumului. Verstappen a încheiat pe locul 3, recunoscând că nu a avut un ritm de cursă suficient de bun pentru a spera la victorie.

Pentru Kimi Antonelli, succesul din Statele Unite reprezintă a 9-a victorie din acest sezon remarcabil. Deznodământul luptei pentru titlul mondial se mută pentru etapa următoare, în Mexic. Calculele sunt clare în tabăra italianului. El devine campion mondial dacă termină pe locul 9 sau mai bine, iar Russell câștigă cursa, sau dacă termină pe locul 10 sau mai bine, în condițiile în care Hamilton obține victoria. În cazul în care niciunul dintre cei doi piloți britanici nu câștigă Marele Premiu al Mexicului, Kimi Antonelli este declarat automat campion mondial.