Trofeul Carpați NIRO s-a desfășurat în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie, la Sala Sporturilor „Lascăr Pană” din Baia Mare, reunind echipele naționale ale României, Ucrainei, Slovaciei și Georgiei.

Naţionala României a învins la Baia Mare, în cadrul Trofeului Carpați, reprezentativa Ucrainei, cu scorul de 33-30 . A fost partida jucată de tricolori în prima zi a Trofeului Carpaţi.

Naţionala României a fost învinsă, la Baia Mare, în a doua zi de la Trofeul Carpaţi, de reprezentativa Georgiei, cu scorul de 30-27 , la pauză tabela indicând 16-14. În primul meci al zilei, Slovacia a învins Ucraina.

Naţionala României a învins duminică, la Baia Mare, reprezentiva Slovaciei, scor 33-25 , în ultimul meci de la Trofeul Carpaţi. Turneul a fost câştigat de Georgia, România fiind clasată pe locul al doilea.

A fost aplaudat la scenă deschisă, din nou, tânărul portar tricolor Cătălin Haidu , în vârstă de 18 ani, care a reuşit 10 parade, deşi a intrat doar în repriza secundă. Haidu a primit şi titlul de MVP al echipei României.

În primul meci al zilei de duminică, Georgia a pierdut cu Ucraina, scor 28-32, dar a câştigat turneul datorită victoriei asupra României, care a încheiat pe locul 2. Ucraina a fost pe locul 3, iar Slovacia pe 4.

Rezultatele complete sunt: Georgia – Slovacia 31-28, România – Ucraina 33-30, Slovacia – Ucraina 32-31, România – Georgia 27-30, Georgia – Ucraina 28-32 şi România – Slovacia 33-25.

În 2025, România a mai organizat o dată Trofeul Carpaţi, în luna ianuarie, la Mioveni, turneul fiind câştigat de Serbia. Tricolorii au obţinut rezultatele: 35-26 cu Turcia, 31-31 cu Serbia şi 34-35 cu Georgia.